ABD'nin 20 yıl sonra çekildiği Afganistan'da Taliban "geçici hükümeti" ilan etti. Taliban'ın açıkladığı isimler ise tartışma yarattı. İçişleri Bakanlığı'na ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı Haqqani grubunun kurucusunun oğlu Sirajuddin Haqqani getirilmişti.
Merkez Bankası başkanlığına atanan Hacı Muhammed İdris'e ait olduğu öne sürülen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. İdris'in dizüstü bilgisayar karşısında otururken masasındaki ağır otomatik silah ile poz verdiği görülüyor.
Görüntüler, India Today haber kanalında da yer aldı. Kullanıcılardan bazıları, "Daha önce hiçbir deneyimi ve resmi eğitimi olmamasına rağmen, Afganistan Merkez Bankasını yönetmek için Hacı Muhammed İdris seçildi. Daha önce Taliban liderine mali açıdan yardım etmişti" hatırlatmasında bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdris, sosyal medyada gündem oldu! Bilgisayar başında ağır silahlarla oturuyor - Son Dakika Ekonomi