Üye Girişi
Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı - Son Dakika

Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı

05.09.2021 08:00

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Kabil'de bir grup kadının düzenlediği protesto gösterilerinde şiddete başvurdu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarındaki köprüye gitmek isteyen kadınlara müdahale eden Taliban militanları, göstericilere biber gazı ve göz yaşartıcı bomba ile saldırdı.

Afganistan yönetimini ele geçirerek uluslararası kamuoyunda bir şok etkisi yaratan Taliban'ın şiddeti bitmek bilmiyor. Kadınlar ile ilgili çelişkili ve tehditkâr açıklamalarıyla gündeme gelen ve ülkedeki kadınlar için büyük bir belirsizlik sebebi olan Taliban dün kadınlara şiddet uyguladı.

ÜST ÜSTE GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

Afganistan'ın önde gelen medya kuruluşlarından Tolo News'te yer alan haber ve görüntülerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarındaki köprüye gitmek isteyen kadınları Taliban militanları engelledi. Tolo News, Taliban'ın göstericilere biber gazı ve göz yaşartıcı bomba ile saldırdığını aktarırken, ülkenin başka bölgelerinde de gösteriler düzenlendiğini yazdı.

ÇALIŞMA HAKKINA SAHİP OLMAYI TALEP EDİYORLAR

Kabil ve Herat'ta benzer gösteriler olduğu belirtilirken, kadınların bu protesto ile hem çalışma hakkına sahip olma hem de hükümette yer alma talebi olduğu vurgulandı. Yönetim şeklini birkaç gün içinde belirleyeceklerini duyuran Taliban daha önce kadınların hükümette yer alabileceğini fakat bakanlık seviyesinde görevlere getirilemeyeceğini açıklamıştı.

BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE UYGULANAN YASAKLARDAN KORKUYORLAR

Hem Afganistan'da hem de dünya genelinde kadınlar, ülkedeki kadınların Taliban'ın yönetiminde geçen 1996-2001 yılları arasındaki gibi geriye gitmesinden korkuyor. 1996-2001 yılları arasında kadınların sokağa çıkarken yüzlerini kapamaları, çok sert cezalar almaları ve çalışmamaları çok yaygındı.

"KADINLARIN KAFALARINA SİLAH KABZASIYLA VURUYORLAR"

Tolo News'e konuşan bir eylemci, "25 yıl önce Taliban geldiğinde benim okula gitmemi engelledi. Onların 5 yıllık devrinden sonra 25 yıl çok sıkı çalıştım ve daha iyi bir gelecek için, şu an bunun tekrar yaşanmasını istemiyoruz" dedi. Reuters haber ajansına konuşan Soraya isimli bir diğer kadın ise, "Kadınların kafalarına silah kabzasıyla vuruyorlar" dedi.

Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı

Afganistan, Protesto, Taliban, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor 09:18 İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor Moskova-Antalya seferinde maske takmayı reddeden yolcu, polis tarafından uçaktan indirilip gözaltına alındı 08:52 Moskova-Antalya seferinde maske takmayı reddeden yolcu, polis tarafından uçaktan indirilip gözaltına alındı 00:34 "Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi
22:52 "Size güzel haberler vereceğim" diyen Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaatte bulundu Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler 21:30 Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Genç kadının yaptıkları pes dedirtti! 13 yaş küçük çocukla cinsel ilişkiye girip bir de kayda aldı 19:16 Genç kadının yaptıkları pes dedirtti! 13 yaş küçük çocukla cinsel ilişkiye girip bir de kayda aldı
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı 16:47 Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi 15:55 Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi

Son Dakika Haberleri
09:17 İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor
09:14 İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı
18:52 Son Dakika: Fenerbahçe orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile görüşmelere başladı! Yarın İstanbul'da olacak
18:37 Galatasaray, Leo Ortiziçin transferi için görüşmelere başladı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem
17:46 Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro
17:43 Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü
17:31 Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti
17:17 Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
17:08 Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı         
09:15
Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi         
02:58
Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer         
00:02
1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi         
22:26
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı         
19:18
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü         
15:59
Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.         
14:47
Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 09:25:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement