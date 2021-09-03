Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi

Afganistan'da yönetimin el değiştirmesinin ardından başlayan çalkantılı süreç devam ediyor. Taliban, Afganistan'da tam hakimiyet için son kale Pencşir'i kuşatmıştı.
Gelen son dakika haberine göre; Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayetinin, Taliban'ın kontrolüne geçtiği öne sürüldü. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.
Taliban'ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.
Taliban kaynakları, Pencşir'i ele geçirdiklerini ve ülkenin efsane komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'unPencşir'den Tacikistan'a kaçtığını iddia etti.
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