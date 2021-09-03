Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi

Afganistan'da yönetimin el değiştirmesinin ardından başlayan çalkantılı süreç devam ediyor. Taliban, Afganistan'da tam hakimiyet için son kale Pencşir'i kuşatmıştı.

KONTROL ELE GEÇİRİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayetinin, Taliban'ın kontrolüne geçtiği öne sürüldü. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.

TALİBAN, KUTLAMA YAPIYOR

Taliban'ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

AHMED MESUD'UN TACİKİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Taliban kaynakları, Pencşir'i ele geçirdiklerini ve ülkenin efsane komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'unPencşir'den Tacikistan'a kaçtığını iddia etti.