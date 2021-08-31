Üye Girişi
Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi - Son Dakika

Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi

31.08.2021 18:26

ABD askeri birliklerini taşıyan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılması sonrası havalimanının kontrolü Taliban'a geçti. 20 yıllık işgal sonrası Kabil Havaalanı, Anadolu Ajansı tarafından görüntüledi.

ABD askerlerinin dün gece Afganistan'dan ayrılmasından sonra havaalanında kontrolü sağlayan Taliban, buranın kapılarını gazetecilere açarak, havaalanındaki son durumu paylaştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDILAR

Gazetecilerin ziyareti esnasında Taliban güçlerinin havaalanının içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi

TERMİNAL BİNASI BÜYÜK HASAR ALMIŞ

Taliban kontrolüne geçen havaalanının apronunda atıl vaziyette çok sayıda yolcu uçağı bulunurken, terminal binasının da büyük hasar aldığı gözlendi.

ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi

TALİBAN GÜÇLERİ, ABD'NİN ASKERİ ARAÇLARINI KULLANDI

Havaalanının güvenliğini sağlayan Taliban güçlerinin, ABD askerlerinden kalan bazı askeri araçları kullanması dikkati çekti. Taliban'ın başkent Kabil'in kontrolünü ele almasının ardından yurtdışına çıkmaya çalışan Afganların ardında bıraktığı eşyaların da havaalanına dağılmış vaziyette olduğu görüldü. AA muhabirine konuşan yetkililer, apronda atıl vaziyette bulunan uçaklardaki kurşun izlerinin ABD askerlerince açılan ateş sonucu meydana geldiğini söyledi. Afganistan'ın uluslararası bağlantısı açısından hayati öneme sahip havaalanının ne zaman uçuşlara açılacağı konusunda ise belirsizlik sürüyor.

ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi

ABD'NİN İŞGALİ BİTİRME SÜRECİ

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti. Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı. Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, dün yaptığı açıklamayla, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Kabil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi 19:18 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü 18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, 18:49 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi 18:36 Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi Lunaparkta bindiği 17:58 Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, 17:14 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı
İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti 16:40 İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri 15:55 Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri

Son Dakika Haberleri
18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü
18:48 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
18:26 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
18:15 Süper Lig'de ayrılık! Teknik adam Ünal Karaman, Göztepe'den ayrıldı
18:11 Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:10 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı
18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı
18:05 2 milyon 600 bin takipçisi bulunan instagram fenomeni Mercedes Morr, evinde ölü bulundu
18:03 Cem Uzan, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyelere hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz, kulüpten ihraç edilmedi Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz, kulüpten ihraç edilmedi         
19:38
Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek         
19:15
2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti         
18:57
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı         
18:11
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti         
17:40
Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti         
17:06
Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu         
16:04
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı         
15:52
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü         
15:18
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 19:59:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement