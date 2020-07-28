Taliban, Kurban Bayramı'nda 3 günlük ateşkes ilan etti - Son Dakika

Afganistan'da Taliban tarafından yapılan açıklamada, 31 Temmuz'da başlamak üzere Kurban Bayramı'nda 3 günlük ateşkes ilan edildiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban, Kurban Bayramı'nda 3 gün süreyle ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Taliban tarafından yapılan açıklamada, Afganistanlıların Kurban Bayramını güvenli geçirebilmeleri için ateşkes emri verildiği bildirildi. Açıklamada, Taliban'a yönelik herhangi bir saldırının gerçekleşmesi durumunda güçlü bir karşılık verileceğini ifade belirtildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yaptığı açıklamada Taliban'ın ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Başkomutan olarak, Ulusal Güvenlik Güçleri'ne 3 günlük ateşkese uymasını ve yalnızca saldırıya uğramaları halinde savunmaya geçmelerini söyledim" dedi.

Birleşmiş Milletlerin Afganistan'daki Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir raporda yılın ilk 6 ayında, Afgan hükümet güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar sonucu bin 280'den fazla Afgan sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

(İHA)