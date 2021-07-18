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Taliban lideri Ahundzade, Afganistan'da siyasi uzlaşıdan yana olduğunu söyledi - Son Dakika

Taliban lideri Ahundzade, Afganistan'da siyasi uzlaşıdan yana olduğunu söyledi

18.07.2021 13:06
Taliban lideri Ahundzade, Afganistan'da siyasi uzlaşıdan yana olduğunu söyledi, System.String[]

Taliban lideri Molla Hebbetullah Ahundzade, Afganistan'da siyasi uzlaşıdan yana olduğunu belirtti.

Taliban lideri Molla Hebbetullah Ahundzade, Afganistan'da siyasi uzlaşıdan yana olduğunu belirtti.

Ahundzade, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, ülkedeki sorunları diyalog yoluyla çözmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Müzakerelerin sürdürülmesi için güçlü bir ekip kurduklarını ifade eden Ahundzade, ancak Afgan heyetinin bu fırsatı iyi değerlendirmediğini kaydetti.

Ahundzade, yabancıları karıştırmadan kendi sorunlarını kendilerinin çözebileceğini ifade etti.

Tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinden sonra ABD dahil dünya ülkeleriyle karşılıklı etkileşim temelinde, taahhütler çerçevesinde iyi ve güçlü diplomatik, ekonomik, siyasi ilişkiler kurmak istediklerini vurgulayan Ahundzade, Afganistan topraklarının kullanılarak üçüncü ülkelere tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Ahundzade, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz herkese kucak açmaya hazırız. Bizim kimseyle düşmanlığımız bulunmamaktadır. Ülkenin geleceği için kimsenin endişesi olmasın. Sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız. Hep birlikte bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmalıyız. Taliban eğitime ayrı bir önem veriyor ve ekonomik bağımsızlık için de eğitim merkezlerini açık tutmak, yeni nesli tüm bilimsel alanlarla donatmak, özellikle çocukları dini ilimler konusunda eğitmek ve çağdaş eğitim alanında ilerletmek bizim önceliklerimizdendir. Sağlık ve insan hakları konusu de bizim için ayrı bir öneme sahiptir."

Öte yandan Afganistan'da yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla geçen sene başlayıp Şubat 2021'de kaderine terk edilen Afganlar arası müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da dün başlamıştı.

Barış süreci

ABD'nin Taliban'la 29 Şubat 2020'de barış anlaşması imzalayarak ülkedeki tüm yabancı güçlerin çıkması için verdiği söz, ülke için dönüm noktası oldu.

ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 12 Eylül 2020'de Afganlar arası müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da başladı ancak gözle görülür bir sonuç elde edilmeden Şubat 2021'de kaderine terk edildi.

Böylece Taliban ile Afganistan İslam Cumhuriyeti tarafları arasında yürütülen geçiş süreci müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Sürecin çökmesiyle de Taliban'ın ülke genelindeki baskısı yoğunlaştı. Doha Anlaşması'yla yabancı güçlere saldırmama güvencesi veren Taliban, Afgan güvenlik güçlerine karşı şiddetli eylemlere girişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil kontrol altında tutuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taliban lideri Ahundzade, Afganistan'da siyasi uzlaşıdan yana olduğunu söyledi - Son Dakika


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