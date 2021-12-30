Taliban lideri Ahundzade, halka zulüm edilmemesi ve genel affa uyulmasını istedi - Son Dakika

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, grup üyelerinden, kimseye zulüm etmemesini ve genel affa uymasını istedi.

Ahundzade, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde Taliban yetkilileriyle gerçekleştirdiği bir görüşmede yaptığı konuşmada, eski yönetim çalışanlarının "önceki suçlarından" dolayı cezalandırılmaması gerektiğini söyledi.

Kendisi tarafından ilan edilen genel af kararına uyulmasını isteyen Ahundzade, Taliban mensuplarının komutanlarının emrine uyması gerektiğini belirtti.

Ahundzade, "Yetkililerinizin size emanet ettiği sorumluluğu usul, esas ve kanuna göre yerine getirin ve keyfi faaliyetlerden kaçının" dedi.

Taliban üyelerine seslenen Ahundzade, Taliban mensuplarından, Afgan halkının haysiyetini korumasını beklediğini ve adaletin yerine getirilmesi için mücadele etmeleri gerektiğini kaydetti.

Ahundzade, kimseye zorbalık yapılmamasını isteyerek "Taliban hükümet yetkilileri, dil ve etnik kökenine göre değil, yeteneğine göre görev vermelidir. Büyüklere saygı duyulsun ve herkesin hakkı kendisine ödensin." diye konuştu.

Her bir Afganistan vatandaşının ülke içinde saygın olduğunu belirten Ahundzade, kimsenin yurt dışına gitmesine gerek olmadığını sözlerine ekledi.

Ahundzade, 8 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamasında, valiler, yetkililer ve din adamlarını Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerle "doğrudan görüşmeye" ve endişelerini dinledikten sonra çözüm bulmaya çağırmıştı.

Taliban lideri Ahundzade'nin kesin olarak nerede olduğu bilinmezken, Taliban yetkilileri ise liderlerinin Kandahar'da ikamet ettiğini savunuyor.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından grup üyelerinin eski yönetimdeki güvenlik görevlilerine yönelik işkence görüntüleri halkın tepkisine neden olmuştu.