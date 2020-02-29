Taliban Lideri Ahundzade: "Taliban bu anlaşmayı ihlal etmeyecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taliban Lideri Ahundzade: 'Taliban bu anlaşmayı ihlal etmeyecek' - Son Dakika

Taliban Lideri Ahundzade: "Taliban bu anlaşmayı ihlal etmeyecek"

6 saat önce

Taliban Lideri Hibetullah Ahundzade, Taliban'ın ABD ile imzalanan anlaşmayı ihlal etmeyeceğini belirtti.

Taliban Lideri Ahundzade:

Taliban Lideri Hibetullah Ahundzade, Taliban'ın ABD ile imzalanan anlaşmayı ihlal etmeyeceğini belirtti.

Ahundzade, yaptığı açıklamada, "ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması metnindeki taahhütler Taliban tarafından ihlal edilmeyecek." dedi.

İslam dininde verdiği sözü yerine getirmemenin caiz olmadığını ifade eden Ahundzade, bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yapması gerektiğini söyledi.

Ahundzade, Taliban'ın sorunların çözümü için dine uygun bir şekilde görüşmeler yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Taliban'ın, Afgan kadın ve erkeklerinin İslam dini çatısı altında tüm hak ve hukuklarını koruyacağını dile getiren Ahundzade, "Geçmişte Taliban ile düşmanlığı ve kaygıları olan herkesi affediyoruz ve onların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Ahundzade, Taliban'ın Afganistan'da eğitim, ticaret ve kalkınma alanlarının bir standarda kavuşması için zemin hazırlayacağının altını çizdi.

Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve gelecekte ülkeye herhangi bir müdahalede bulunmamasının büyük bir kazanım olduğunu aktaran Ahundzade, böylece Afganistan halkının işgalden kurtulacağını sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı
ABD'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm, Washington'da gerçekleşti ABD'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümün ardından Trump'tan açıklama: Daha fazla vaka görülebilir Son Dakika: Donald Trump: Türkiye'nin Patriot füze talebiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyoruz

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 03:56:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban Lideri Ahundzade: "Taliban bu anlaşmayı ihlal etmeyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]