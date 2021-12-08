Taliban lideri Ahundzade, ülkeyi terk etmek isteyenlerin sorunlarının çözülmesini istedi - Son Dakika

Afganistan'da Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, herhangi bir sebeple ülkeden ayrılmak isteyenlerin sorunlarının dinlenmesi ve çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Ahundzade, yaptığı yazılı açıklamada, valiler, yetkililer ve din adamlarını Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerle "doğrudan görüşmeye" ve endişelerini dinledikten sonra çözüm bulmaya çağırdı.

Siyasi veya ekonomik sebeplerle çocuk ve kadınlarla Batı'ya gitmek isteyen Afganların bazı güvenlik, ahlaki ve insani sorunlar yaşadığını ifade eden Ahundzade, bu kişilerin, Batı ülkelerinde oturum almak için sahte belgeler üretmenin yanı sıra İslam'a ve İslami sisteme iftira atmaya zorlandığını ileri sürdü.

Ahundzade, ülkeyi terk edenlerin çoğunun, mesleki liyakatlerini ülkenin refahı ve kalkınması için kullanmak yerine gittikleri ülkelerde sıradan işlerle uğraştığını belirtti.

Ülkeyi terk eden Afganların yol boyunca ve kaldıkları kamplarda da çeşitli zorluklarla karşılaştığına işaret eden Ahundzade, bu durumun her Afgan vatandaşını üzdüğünü vurguladı.

Ayrıca Ahundzade, Taliban yetkililerinden, ülkede güvenliğin sağlanması için daha fazla çaba sarf etmesini istedi.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, yabancı güçler ve kurumlarla çalışan çok sayıda Afgan, eski yönetimin askerleri, gazeteciler, insan hakları ve sivil toplum aktivistleri ülkeyi terk etmişti.

Taliban yönetimi ise genel af ilan ettiklerini ve kimseye zarar verilmeyeceğini açıklamıştı.