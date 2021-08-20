Üye Girişi
Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu - Son Dakika

Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu

20.08.2021 07:27

Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban'la ilgili yeni bir tehlike daha gün yüzüne çıktı. Taliban, son yirmi yılda Washington tarafından Afganistan silahlı kuvvetlerine sağlanmış olan büyük miktarda silah, teçhizat ve mühimmatı ele geçirdi. Ortaya çıkan görüntüler ise ABD'yi zor duruma soktu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden kısa süre sonra ülkedeki kontrolü ele alan Taliban, ele geçirdiği ABD'nin silahlarıyla zırhlı araçlar içinde geçit töreni yapan ve Amerikan Kara Şahin helikopterlerine tırmanması hem ABD'yi zora soktu hem de büyük tehlikenin önünü açtı.

ZIRHLI ARAÇLARLA FOTOĞRAF YAYINLIYORLAR

ABD medyasının derlediği bilgilere göre, Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor. Sosyal medyada, Taliban savaşçılarını, M4 karabinaları ve M16 tüfekleriyle Amerikan yapımı Humvee ve zırhlı araçlarla gösteren fotoğraflar yayınlanıyor. Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban'ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi

ENDİŞE YARATIYOR

Öte yandan Taliban'ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor.

Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi

"MÜTTEFİKLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ TEHDİT"

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Cumhuriyetçi Michael McCaul, "Afgan güçlerinden ele geçirdikleri ABD yapımı silahlarla donanmış Taliban savaşçılarını zaten gördük. Bu, ABD ve müttefiklerimiz için önemli bir tehdit oluşturuyor" dedi.

"YOK EDİLMEYEN HER ŞEY TALİBAN'IN ELİNDE"

Yaklaşık bir ay önce Afganistan savunma bakanlığı, ABD tarafından teslim edilen Kabil'e gelen yedi yeni helikopterin fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamıştı. Ancak birkaç hafta içinde, Taliban ülkenin çoğunu ve ayrıca kaçan Afgan güçlerinin geride bıraktığı tüm silah ve teçhizatı ele geçirdi. Bir ABD'li yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, "Yok edilmeyen her şey şimdi Taliban'ın" dedi.

Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi

83 MİLYAR DOLAR HARCADI

ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı. ABD Sayıştayı'nın 2017 yılı raporuna göre, 2003-2016 yıllarında Afgan güçlerine yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin komünikasyon teçhizatı, 208 hava aracı verildi.

46 ARAÇ ÖZBEKİSTAN'DA

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil'den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan'da olduğu bildirildi.

Bu hafta Cumhuriyetçi Marco Rubio liderliğinde 25 senatör, geçen 12 ay içinde Afgan güçlerine verilen teçhizatın ne kadarının Taliban'ın eline geçtiğinin tam dökümünü talep ederek, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu teçhizatı geri alma ya da imha etme planlarını sorguladı.

ÖNCELİK TAHLİYEYE VERİLDİ

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, dün yaptığı açıklamada, ordunun önceliğinin Amerikan vatandaşlarının tahliyesi olduğunu ancak Taliban'ın eline geçen teçhizatı imha etme güçlerinin bulunduğunu belirtti.

Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi

TÜRKİYE'YE AFGAN GÖÇÜ ARTACAK MI? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Afgan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı 00:11 Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu 23:24 O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu Doğu Perinçek'in Taliban yorumlarına Nagehan Alçı dayanamadı: İnsanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz? 22:31 Doğu Perinçek'in Taliban yorumlarına Nagehan Alçı dayanamadı: İnsanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?
İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir 21:28 İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak 21:03 Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu 16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler 15:44 Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi 14:20 Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi

Son Dakika Haberleri
07:27 Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu
07:19 Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler babasına hiç benzetmedi
07:16 Taliban, NATO ve ABD ile çalışanları yakalamak için aileleri üzerinden tehditler savuruyor
07:14 Tarkan'ın mutlu aile pozunda dikkat çeken not detayı: İnsanlığın çivisi çıktı, sevgiye sarılma zamanı
18:55 Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu
18:39 Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
18:15 11 çocuk doğuran kadın, çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor
18:03 Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" videosunu paylaştı
17:55 Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın
17:48 Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı
Tarkan'ın mutlu aile pozunda dikkat çeken not detayı: İnsanlığın çivisi çıktı, sevgiye sarılma zamanı Tarkan'ın mutlu aile pozunda dikkat çeken not detayı: İnsanlığın çivisi çıktı, sevgiye sarılma zamanı         
07:14
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu         
23:46
Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı paraya çevirdiler Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı paraya çevirdiler         
23:22
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri         
22:04
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok         
21:23
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı         
18:14
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı         
16:11
Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi         
15:34
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi         
10:39
Serenay Sarıkaya, Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı         
10:00
Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı         
09:36
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 07:56:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement