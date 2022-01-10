Taliban öncesi atanan Afganistan'ın Pekin Büyükelçisi görevinden istifa etti - Son Dakika

Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesiyle devrilen önceki Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümeti döneminde tayin edilen Afganistan'ın Pekin Büyükelçisi Cavid Ahmed Kaim, görevinden istifa etti.

Kaim, kişisel Twitter hesabından yaptığı, Afganistan Dışişleri Bakanlığına sunduğu 1 Ocak 2021 tarihli devir teslim notunu eklediği paylaşımda, 2 Ocak 2021 itibarıyla izne ayrıldığını ancak "şartlar ve kısıtlamalar göz önüne alındığında" göreve ne zaman döneceğinin belli olmadığını belirtti.

Paylaşımında, büyükelçilik görevinden ayrıldığını bildiren Kaim, kararının arkasında çeşitli nedenler olduğunu kaydetti.

Kaim, "Onurlu bir sorumluluğun sonu: Büyükelçilik görevimi bırakıyorum. Afganistan'ı ve halkımı temsil etmek bir onurdu. Mesleki, kişisel olmak üzere birçok neden bulunuyor ancak burada onlardan bahsetmek istemiyorum. Her şeyi bir devir teslim notu ile sorunsuzca teslim ettim." ifadelerini kullandı.

Kaim ayrıca notta, Taliban sonrası diplomatların çalışmaya istekli olmadığını ve birçoğunun izin alarak Çin'den ayrıldığını söyledi.

Büyükelçiliğe ait banka hesapları ve çeşitli taşınmaz bilgisinin bulunduğu notta, son 6 aydır maaş alamadıklarını yazan Kaim, büyükelçiliğin anahtarlarını Katar'ın Pekin Büyükelçiliğine bırakacağını ifade etti.