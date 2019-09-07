Son Dakika Haberleri: Taliban örgütü 'yanlışlıkla' 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı
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Taliban örgütü 'yanlışlıkla' 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı

1 saat önce

Taliban militanları, özel ve devlet medyası için çalışan altı Afgan gazeteciyi kaçırdı. Taliban Sözcüsü, militanların gazetecileri 'yanlışlıkla' kaçırdığını ve cep telefonları çalışmaya başlayınca gazetecileri serbest bıraktıracaklarını söyledi

Taliban örgütü 'yanlışlıkla' 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı, System.String[]

Taliban militanları, özel ve devlet medyası için çalışan altı Afgan gazeteciyi kaçırdı.


Olay gazetecilerin bir programa katılmak üzere Afganistan'ın doğusundaki Paktika kentinden komşu Paktia vilayetine gittiği sırada meydana geldi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:00 
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