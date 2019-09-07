Taliban örgütü 'yanlışlıkla' 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı
1 saat önce
Taliban militanları, özel ve devlet medyası için çalışan altı Afgan gazeteciyi kaçırdı. Taliban Sözcüsü, militanların gazetecileri 'yanlışlıkla' kaçırdığını ve cep telefonları çalışmaya başlayınca gazetecileri serbest bıraktıracaklarını söyledi
Taliban militanları, özel ve devlet medyası için çalışan altı Afgan gazeteciyi kaçırdı.
Olay gazetecilerin bir programa katılmak üzere Afganistan'ın doğusundaki Paktika kentinden komşu Paktia vilayetine gittiği sırada meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:00
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