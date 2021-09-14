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Taliban, Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Ölen kişilerden birinin esnaf Abdul Sami olduğu doğrulandı - Son Dakika
BBC

Taliban, Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Ölen kişilerden birinin esnaf Abdul Sami olduğu doğrulandı

14.09.2021 10:01

BBC Afgan Servisi, Taliban'ın Afganistan'daki sivilleri öldürdüğü iddiasını doğrulayan video görüntülerine ulaşırken, bir hafta önce düşen direnişin kalesi Pençşir eyaletinde en az 20 kişinin bu şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Yerel kaynaklar kurbanlardan birinin 2 çocuk babası esnaf Abdul Sami olduğunu doğrularken, işkence izleri taşıyan cansız bedeninin evinin yakınlarında bulunduğu belirtildi.

İletişim kanallarının kesilmesine rağmen Pençşir'den ulaştırılan görüntülerde, Taliban savaşçıları tarafından etrafı çevrilen askeri kıyafet giymiş bir adamın, silah seslerinin ardından yere yığıldığı görülüyor.

GÖRGÜ TANIĞI VURULAN KİŞİNİN SİVİL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Vurulan adamın ordu mensubu olup olmadığı bilinmiyor. Bölgede kamuflaj kıyafetleri yaygın olarak giyiliyor. Videodaki bir görgü tanığı vurulan kişinin sivil olduğunu vurguluyor. BBC, Pençşir'de benzer şekilde en az 20 kişinin öldürüldüğünü belirledi.

Taliban direnişin kalesi Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Kurbanlardan biri de esnaf Abdul Sami oldu
Taliban militanlarınca etrafı çevrilen adam, bir süre sonra yere yığıldı.

CANSIZ BEDENİ EVİNİN YAKININDA BULUNDU

İki çocuk babası esnaf Abdul Sami, kurbanlardan biriydi. Yerel kaynaklar, Taliban ilerlerken Sami'nin kaçmadığını, "Ben gariban bir esnafım, savaşla işim olmaz" dediğini aktardı. Ancak Sami'yi, direnişçilere sim kart satmakla suçlayarak gözaltına aldılar. Günler sonra cansız bedeni evinin yakınına bırakılmış şekilde bulundu. Tanıklar, cesedinin işkence izleri taşıdığını söylüyor.

DİRENİŞİN KALESİ DE DÜŞTÜ

Taliban geçtiğimiz ay Afganistan'da iktidarı ele geçirirken, yalnızca bir bölgede ciddi bir direnişle karşılaşmıştı. Pençşir Vadisi olarak bilinen bu bölgede, Ahmed Mesud direniş güçlerinin komutasını üstlendi. Vadiyi çevreleyen dağlar, bölgenin ele geçirilmesini güçleştirdi. Ancak 7 Eylül'de Taliban direnişteki son bölgede de hakimiyetini sağladığını söyleyerek bölgeye bayrağını dikti.

Taliban direnişin kalesi Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Kurbanlardan biri de esnaf Abdul Sami oldu
Yerel kaynaklar, Taliban'ın kendisine karışmayacağına inanarak bölgeyi terk etmeyen 2 çocuk babası esnafın öldürüldüğünü bildirdi.

SİVİLLERİN AKIBETİ MERAK KONUSU

Direniş güçleri ise mücadeleye devam ettiklerini ileri sürdüler. Ahmed Mesud, Taliban'a karşı "ulusal ayaklanma" çağrısı yaptı ve uluslararası kamuoyunu "Taliban'a meşruiyet sağlamakla" suçladı. Şimdi dikkatler Pençşir Vadisi'nde sivillerin akıbetinin ne olacağına çevrildi.

TALİBAN HABERLERİ YALANLIYOR

Taliban sözcüleri, sivil yaşamın kaldığı yerden süreceğini söylerken, bölgeden gelen görüntüler yaşamın durduğunu, insanların bölgeden kaçmaya çalıştığını gösteriyordu. Vadiden çıkmak isteyenlerin araçlarının uzun konvoylar oluşturduğu görüntüler de medyaya yansıdı. Bölgede gıda ve ilaç yokluğu çekilebileceği uyarıları yapılıyor. Taliban ise sivilleri hedef aldığı yönündeki haberleri yalanlıyor.

Taliban, Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Ölen kişilerden birinin esnaf Abdul Sami olduğu doğrulandı

Afganistan, Pençşir, Taliban, Esnaf, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban, Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Ölen kişilerden birinin esnaf Abdul Sami olduğu doğrulandı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR (1)
  • kenan seyrek: en kötü devlet devletsizlikten iyidir. Libya ordta da;Suriye ve Irak... Taliban yanlış ya da doğru Amerika'nın bu bölgede öldürdükleri ve katletdikleri ile talibanın öldürdüklerini kıyaslayın. dur ama Amerika demokrasi getiriyordu değil mi Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Taliban, Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Ölen kişilerden birinin esnaf Abdul Sami olduğu doğrulandı - Son Dakika
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