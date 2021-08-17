10 günlük ilerleyişin ardından pazar günü başkent Kabil'e giren Taliban, Afganistan'da yönetimi ele aldı. Sivil halkın çoğu ülkeden kaçmak için farklı yollara başvururken, Taliban yönetimindeki Afganistan'da neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.
Tüm dünyanın gelişmeleri yakından takip ettiği ülkede, Taliban'ın sert tutumu nedeniyle kadınları nasıl bir hayatın beklediği ise şekillenmeye başladı. SKY News kanalına konuk olan Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, "Bu, onların güvenliği için" diyerek Afganistan'da kadınların burka giyme zorunluluğunun bulunmayacağını, ancak başörtüsünün zorunlu olacağını söyledi.
Şahin ayrıca, "Birleşik Krallık Başbakanı ve dünyanın tüm liderleri Afganistan halkının isteklerine saygı duymalı ve Afgan halkına ülkeyi yeniden inşa etmesi konusunda yardım etmeli. Bu onların yükümlülüğü, çünkü 20 yıl boyunca Afganistan'ın yıkımının arkasında onlar vardı. İnsanların Afganistan'da yeni bir hayata başlamasına ve yeni bir sayfa açmasına yardım etmek de onların ahlaki yükümlülüğüdür" ifadelerini kullandı.
Taliban'ın pazar günü ülkenin başkenti Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesi ile başlayan kaosta bugün başka bir gelişme daha yaşandı. Bölgeden gelen son bilgilere göre Taliban hükümet yetkilileri için genel bir af ilan etti. Aynı açıklamada 'işe geri dönün' çağrısına da yer verildi.
Taliban'dan yapılan açıklamada, "Herkes için genel af ilan edildi. Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Dünya › Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak - Son Dakika Dünya