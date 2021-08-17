Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak

10 günlük ilerleyişin ardından pazar günü başkent Kabil'e giren Taliban, Afganistan'da yönetimi ele aldı. Sivil halkın çoğu ülkeden kaçmak için farklı yollara başvururken, Taliban yönetimindeki Afganistan'da neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLU OLACAK

Tüm dünyanın gelişmeleri yakından takip ettiği ülkede, Taliban'ın sert tutumu nedeniyle kadınları nasıl bir hayatın beklediği ise şekillenmeye başladı. SKY News kanalına konuk olan Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, "Bu, onların güvenliği için" diyerek Afganistan'da kadınların burka giyme zorunluluğunun bulunmayacağını, ancak başörtüsünün zorunlu olacağını söyledi.

"AFGANLARIN YENİ BİR SAYFA AÇMASINA YARDIM ETME BATI'NIN DA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE"

Şahin ayrıca, "Birleşik Krallık Başbakanı ve dünyanın tüm liderleri Afganistan halkının isteklerine saygı duymalı ve Afgan halkına ülkeyi yeniden inşa etmesi konusunda yardım etmeli. Bu onların yükümlülüğü, çünkü 20 yıl boyunca Afganistan'ın yıkımının arkasında onlar vardı. İnsanların Afganistan'da yeni bir hayata başlamasına ve yeni bir sayfa açmasına yardım etmek de onların ahlaki yükümlülüğüdür" ifadelerini kullandı.

GENEL AF İLAN ETTİLER

Taliban'ın pazar günü ülkenin başkenti Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesi ile başlayan kaosta bugün başka bir gelişme daha yaşandı. Bölgeden gelen son bilgilere göre Taliban hükümet yetkilileri için genel bir af ilan etti. Aynı açıklamada 'işe geri dönün' çağrısına da yer verildi.

"RUTİN HAYATA TAM BİR GÜVENLE BAŞLAMALISINIZ"

Taliban'dan yapılan açıklamada, "Herkes için genel af ilan edildi. Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız." ifadeleri kullanıldı.