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Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar! ABD'ye zeytin dalı uzattı - Son Dakika

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar! ABD'ye zeytin dalı uzattı

12.09.2021 20:47

Haberler.com'dan Esra Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, "Amerikalılar ülkemizi işgal ettiğinde düşmanımızdı ama şimdi gelip Afganistan'ın yeniden inşa sürecinde yer alırlarsa, ülkemize olumlu katkıda bulunurlarsa, halkımız için istihdam yaratıp bu kritik süreçte destek olurlarsa bu tavır düşmanca olmaz. Bu Afgan halkı için iyi bir şey olur. Bunu da memnuniyetle karşılarız" diye konuştu.

Afganistan'da geçici hükümeti kuran Taliban'ın uluslararası basın Sözcüsü Süheyl Şahin, Haberler.com stüdyosuna bağlanarak Esra Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Şahin, ABD'ye dair ilginç açıklamalar yaparken ABD'nin Afganistan'ın yeniden inşa sürecinde katkıda bulunmasının "ahlaki bir vecibe" olduğunu söyledi.

İşte röportajdan öne çıkan soru ve cevaplar;

Esra Öztürk: Sosyal medyada üzerine çokça konuşulan o resimde Merkez Bankası Başkanınız masada silahıyla oturuyordu. Epey de eleştiri topladı. Yatırımcılar size nasıl güvenecek? Kendilerini Afganistan'da nasıl güvende hissedecekler? Nasıl oraya gelip çalışacaklar, Afganistan'da yatırım yapacaklar?

Süheyl Şahin: Öncelikle güvenlik çok önemli. Biz yatırımcılar için güvenli ortamı sağlayacağız. Onlar için önemliyse bizim için de önemli. Emniyet yoksa Afganistan'a kimsenin yatırım yapmayacağını biliyoruz. Aksi takdirde Afganistan yeniden inşa edilemez. Bunu öngörüyoruz.

Çin'le ilişkilerimize gelince: Politikamız, komşumuz Çin de dahil bütün ülkelerden gelen yatırımları memnuniyetle karşılamak şeklinde. Bu tür yatırımlara gelecekte karar verilecek. İki ülke olarak konuşacağız ve elde ne var, bakacağız. Diğer yandan ABD dahil Afganistan'a yatırım yapma niyeti olan tüm ülkeleri memnuniyetle karşılarız. Afganistan'ın yeniden inşa sürecine katkılarından memnun oluruz. Benceyirmi yıldan fazla süredir tahribatında yer almışken Afganistan'ın ıslahı ve yeniden inşa sürecinde olmaları, ülkemize yatırım yapmaları ABD için ahlaki bir vecibe.

Esra Öztürk: Taliban, Çin'in Kuşak ve Yol projesini nasıl algılıyor? Projenin Pakistan uygulamasında Çin'in yatırımıyla Çinli iş gücünün, Çinli işçilerin, mühendislerin orada projeleri sürdürmesi şeklinde oldu. Bu, ülkenizi Çin'e bağımlı kılmak gibi bir anlama geliyor. Hem projelerin sürdürülebilirliği hem de gelecekteki devamı, takibi açısından... Sizin ekonomik kalkınmanıza ve insanınızın istihdamına katkıda bulunmaması halinde projeyi nasıl algılayacaksınız? Bu açıdan da değerlendirir misiniz?

Şahin: Diğer ülkelerin yatırımlarını memnuniyetle karşılamak bizim politikamız. Tabi buradaki tüm detayların gelecek sürecin konusu. Öncelikle yatırım kanunu çıkaracağız ve Çin de dahil diğer ülkelerle toplantılar yapacağız. Tekliflerini alacağız ve karşılıklı yarar ve saygıya göre karar verip ilerleyeceğiz.

Esra Öztürk: Artık Amerikan karşıtı bir hükümetiniz olduğu açık. ABD tüm birliklerini geri çekti. Zaferinizi kazandınız ve Afganistan İslam Emirliği'nin yönetimini elde ettiniz. Bu Amerikan karşıtı açıdan Rusya'yla ilişkilerinize de değinir misiniz?

Şahin: Amerika ülkemizi işgal etmişti. İşgale karşı direndik ve işgali sona erdirmek için çok kurban verdik. Artık o sayfa kapandı. Bitti. Artık yeni bir merhaleye geçtik. Bu aşamada ülkemiz için yeniden inşaa, istikrar ve barış içinde bir arada yaşama kavramları olacak. Amerikalılar gelip de yeniden inşaa sürecine katkıda bulunmak isterlerse barış sürecine ve halkımız için istihdama katkıda bulunurlarsa memnuniyetle karşılarız.

Esra Öztürk: Yani Amerikalıların düşmanınız olmadığını mı söylüyorsunuz?

Şahin: Amerikalılar ülkemizi işgal ettiğinde düşmanımızdı ama şimdi gelip Afganistan'ın yeniden inşa sürecinde yer alırlarsa, ülkemize olumlu katkıda bulunurlarsa, halkımız için istihdam yaratıp bu kritik süreçte destek olurlarsa bu tavır düşmanca olmaz. Bu Afgan halkı için iyi bir şey olur. Bunu da memnuniyetle karşılarız.

Rusya'yla ilişkilerimize gelince; yeni değil, çok uzun yıllardır ilişkilerimiz var. Moskova'da pek çok kez intra-Afgan konferansları gerçekleştirdik. İlişkilerimiz vardı ve işgal süresince de bizi desteklediler. Bundan sonra da ilişkilerimiz sürecek.

Esra Öztürk: Sayın Şahin, elbette tarihten bu yana Türkiye'yle ilişkileriniz oldu. Rusya ve Pakistan'la da, başka ülkelerle de ilişkileriniz var. Fakat artık Afganistan'ın lideri olacak uluslararası sahnede yer alacaksınız. Hükümetinizin özellikle küresel anlamda tanınmasını istiyorsanız birlikte yürüyeceğiniz bir dostlara ihtiyacınız var. Artık Birleşmiş Milletler'in bir parçası olacaksınız. Bazı durumlarda BM Güvenlik Konseyi üyelerinden birinin sizinle yol almasına ihtiyacınız olacak. Demek istediğim buydu.

Şahin: Bu durum ülkelere bağlı. Bize diğer ülkelerden daha fazla yardım ederlerse o zaman değerlendireceğiz. Bu ilerleyen zamanların konusu.

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar! ABD'ye zeytin dalı uzattı

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Son Dakika Dünya Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar! ABD'ye zeytin dalı uzattı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar! ABD'ye zeytin dalı uzattı - Son Dakika
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