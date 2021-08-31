Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz

Gelen telefon hayatını kararttı! İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada yok oldu

Taliban kapı kapı dolaşıp bu mektubu asıyor: Ya teslim olun ya da ölün

Bir süre önce Afganistan'dan çekilme kararı alan ABD, Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesi sonrasında tahliye operasyonlarına başlamıştı. Ülkedeki vatandaşlarını alan ABD, son olarak dün akşam da kalan askerlerini alarak Afganistan'daki 20 yıllık varlığını sonlandırdı.

TAMAMEN ÇEKİLDİLER

Çekilme operasyonun tamamlanması sonrası açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos'ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan'ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor." ifadesini kullandı.

"ABD VE DÜNYA İLE İYİ İLİŞKİLER İSTİYORUZ"

20 yıllık askeri müdahalenin ardından son ABD birliklerinin ülkeyi terk etmesinden saatler sonra Taliban'dan açıklama geldi. Son ABD uçağının havalandığı apronda konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Afganistan'ı tebrik ederim, bu zafer hepimizin. ABD ve dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz. Hepsiyle iyi diplomatik ilişkiler kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

"HAVALİMANI İÇİN TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Mücahit ayrıca daha önce Türkiye'nin işletmesini istedikleri Kabil Havalimanı için de "Kabil havalimanının işletmesi konusundaTürkiye ve Katar'la görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

HAVA ATEŞ AÇARAK KUTLADILAR

Taliban'ın liderleri ABD askerlerinin gitmesinin ardından Kabil havalimanına giderek kutlama yaptı. Buradaki kutlamaya Taliban'ın özel "Bedri 313 Tugayı" da katıldı. Kutlamalarda bol bol havaya ateş açıldığı görüldü.