Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid ilk basın toplantısını düzenledi - Son Dakika

- Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan'da 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan'da çatışmanın önüne geçmek için genel af çıkardıklarını belirterek, "Afganistan'da güçlü bir İslami hükümet kurmak için görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

"Bugün itibariyle Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz" ifadelerini kullanarak, Kabil'deki güvenliğin günden güne iyiye gideceğini, tüm Avrupalı ve diğer misyonların güvenliğinin 24 saat kendi güçlerinin sorumluluğunda olacağını yineledi.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye yönelik saldırı amaçlı kullanılmayacağını açıkladı.

"Daha önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı gütmeyeceğiz ve kimsenin evine girilmeyecek. Size bu konuda güvence veriyorum" dedi