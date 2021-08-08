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Taliban, stratejik açıdan önemli Kunduz kentini ele geçirdi - Son Dakika
BBC

Taliban, stratejik açıdan önemli Kunduz kentini ele geçirdi

08.08.2021 11:27
Taliban, stratejik açıdan önemli Kunduz kentini ele geçirdi, System.String[]

Afganistan'da Taliban güçleri, hükümet güçleriyle şiddetli çatışmalar sonrası ülkenin kuzeyindeki önemli kentlerden Kunduz'u ele geçirdi.

Afganistan'da Taliban güçleri, hükümet güçleriyle şiddetli çatışmalar sonrası ülkenin kuzeyindeki önemli kentlerden Kunduz'u ele geçirdi.

Bir yerel yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada, havaalanı hariç kentin her yerinin Taliban tarafından alındığını söyledi.

Binaların ve dükkanların aleveler içinde kaldığı kentte kaos yaşandığı ve kent merkezine Taliban bayrağının çekildiği bildiriliyor.

Kunduz, Cuma gününden bu yana Taliban'ın eline geçen üç eyalet başkenti ve şu ana kadarki en önemli kazanımı oldu.

ABD ve diğer yabancı güçlerin 20 yılın ardından çekilmeye başlamasıyla ülke genelindeki çatışmalar şiddetlendi.

Taliban güçleri son haftalarda hızla ilerledi. Kırsal kesimlerde geniş toprak kazanımları elde eden Taliban, şu anda önemli kentleri ve kasabaları hedef alıyor.

Cuma günü ülkenin güneybatısındaki Nimroz'un Zaranj kenti Taliban'ın eline geçti. Üzerinden 48 saat geçmeden, Cüzcan bölgesindeki Şibirgan kentini aldılar.

Kuzeydeki Sar-i Pol kentinin de Taliban'ın eline geçtiği haberleri geliyor, ancak bu bilgi henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Çatışmalar nedeniyle binlerce sivil evlerinden oldu. Ülkenin kuzeydoğusundaki Asadabad kentinde aralarında bebeklerin ve da bulunduğu ailelerin bir okula sığındığı bildirildi.

Gul Naaz adlı bir Afgan sivil AFP'ye yaptığı açıklamada "Köyümüze çok sayıda bomba düştü. Taliban gelip, her şeyi yok etti. Çaresiz kaldık ve evlerimizi terk ettik. Çocuklarımız ve biz yerlerde uyuyoruz" dedi.

Bir başka sivil ise "Ateş açıldı. 7 yaşındaki kızım çatışma sırasında dışarı çıktı ve kayboldu. Öldü mü, yaşıyor mu bilmiyorum" diye konuştu.

Kunduz'un önemi

Kunduz'un ele geçirilmesi, Taliban'ın Mayıs'ta başlattığı taaruzdaki en önemli kazanım.

Kunduz, Afganistan'ın en büyük kentlerinden biri ve kuzey bölgelerine açılan kapısı. Konumu, kenti stratejik açıdan önemli kılıyor. Kunduz'u başkent Kabil de dahil diğer büyük şehirlere bağlayan yollar var ve bölge Tacikistan sınırında.

Bu sınır, Afganistan'dan Orta Asya'ya ve daha sonra Avrupa'ya afyon ve eroin kaçırılmasında kullanılıyor. Kunduz'un kontrol edilmesi, bölgedeki en önemli uyuşturucu kaçakçılığı rotasının da kontrol edilmesi demek.

Kent, Taliban için sembolik öneme de sahip, çünkü Kunduz 2001'den önce Taliban'ın kuzeyde güçlü olduğu yerlerden biriydi. Taliban güçleri 2015 ve 2016'da da kenti ele geçirmiş, ancak uzun bir süre tutunamamıştı.

Taliban, stratejik açıdan önemli Kunduz kentini ele geçirdi
Taliban, stratejik açıdan önemli Kunduz kentini ele geçirdi

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Son Dakika Dünya Taliban, stratejik açıdan önemli Kunduz kentini ele geçirdi - Son Dakika Dünya

BBC

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