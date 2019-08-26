Son Dakika Haberleri: Taliban, telekomünikasyon şirketini tehdit etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Taliban, telekomünikasyon şirketini tehdit etti

57 dakika önce

Taliban, Afganistan'daki bir telekomünikasyon şirketinin çalışanlarının ve abonelerinin hedef alınacağını açıkladı.

Taliban, telekomünikasyon şirketini tehdit etti, System.String[]

Taliban, Afganistan'daki bir telekomünikasyon şirketinin çalışanlarının ve abonelerinin hedef alınacağını açıkladı.


Taliban, Afganistan'da faaliyet gösteren bir telekomünikasyon şirketinin, Afgan hükümetine ve ABD'ye istihbarat merkezi olarak hizmet ettiğini ileri sürdü. Örgütten yapılan açıklamada, şirketin sim kart sahiplerini dinlediği ve bilgileri istihbarat çevreleriyle paylaştığı da iddia edildi. Örgüt, şirketin tüm binalarının, araçlarının, baz istasyonlarının, çalışanlarının ve abonelerinin hedef alınacağını duyurdu. - KABİL

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:33 Kaynak: İHA
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