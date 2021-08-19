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Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı - Son Dakika

Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı

19.08.2021 16:10

Taliban'ın stadyumda dört komutanı idam ettiği haberlerinden sonra şimdi de Afgan vatandaşların toplu bir şekilde kurşuna dizip çukura atıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'la ilgili tüyler ürperten haberler gelmeye devam ediyor. Bu sabah Taliban tarafından bu sabah stadyumda dört komutanın idam edildiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

TOPLU İNFAZ YAPTILAR

Kaos ortamının hakim olduğu Afganistan'da son olarak Taliban tarafından bazı Afganların kurşuna dizilip toplu bir şekilde kazılan çukura atıldığı görüntüleri ortaya çıktı. Yerel medya, fotoğrafların çekildiği yerin Afganistan'ın güneyinde yer alan Kandahar yakınları olduğunu bildirdi.

Toplu infaz! Taliban'ın kurşuna dizdiği Afganları, kazdıkları çukura attığı görüntüler ortaya çıktı

HALK, KAÇMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçmış, sivil halk ise sınırlara ve havalimanına akın etmişti. Uçakların tekerleklerine ve iniş takımlarına tutunan Afganlar, bu şekilde ülkeden kaçmanın yollarını denemişti. Hatta bu nedenle 3 kişi uçaktan düşerek hayatını kaybetmişti.

Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı

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Son Dakika Dünya Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (6)
  • kara osmanoğlu: dış içleri bakanımıza talibanı tanıcakmısınız haberiniz var yorum kapalı diğer ulkelerle hareket edeceğini soylemiş Allah aşkına bu çapulcular kim neresinizi tanıcaklar bunların yamyam bunlar insan değil Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
  • side meister optik semih: Yurdunu bırakıp savasmyan kaçan afkanlar bir afkan kadinlari kadar seslerini çıkarmadılar sonra kıyım başlar savacaksin öylede ölücen böylede ölücen Cevap Yaz 32 1 Yayından Kaldır
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