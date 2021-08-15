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Taliban tüm sınır kapılarının ve Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika

Taliban tüm sınır kapılarının ve Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi

15.08.2021 11:09
Taliban tüm sınır kapılarının ve Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi, System.String[]

Taliban'ın Afganistan'da tüm sınır kapılarının ve başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Taliban'ın Afganistan'da tüm sınır kapılarının ve başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.

Bu arada ABD ordusunun Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye ettiği belirtildi.

Bölgedeki AA muhabiri, Amerikan askerlerin, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ni tahliye etmeye başladığını aktardı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taliban tüm sınır kapılarının ve Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika


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