Taliban, Türkiye'ye Afgan sığınmacı ve göçmen çağrısında bulundu - Son Dakika
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Taliban, Türkiye'ye Afgan sığınmacı ve göçmen çağrısında bulundu

13.06.2023 16:50

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Türkiye'ye Afgan sığınmacı ve göçmenleri kabul etmesi çağrısında bulundu. Taliban'ın İran diplomatik temsilcisi Müftü Muhammed Alim Nurani, Türk Büyükelçiliği'nde Türk diplomatlar ile görüştü ve Türkiye'nin İran sınırındaki Afgan göçmenlere kolaylık sağlamasını istedi.

Afganistan'da 2021 yılında yönetimi ele geçiren Taliban, Türkiye'ye "sığınmacı ve göçmen" çağrısında bulundu. Taliban yönetimi Türkiye'nin İran sınırındaki Afganlara kolaylık sağlayarak ülkeye almasını istedi.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ZİYARET

Afganistan devlet haber ajansı Bakhtar'ın aktardığına göre, Taliban'ın İran diplomatik temsilcisi Müftü Muhammed Alim Nurani, Tahran'daki Türk Büyükelçiliği'nde Türk diplomatlar ile bir araya geldi.

"AFGAN GÖÇMENLERE KOLAYLIK SAĞLANMALI"

Taliban'ın diplomatı Müftü Muhammed Alim Nurani, "Türkiye ve Afganistan'ın siyasi geçmişi çok eskiye dayanıyor. Türkiye, İran sınırındaki Afgan göçmenlere kolaylık sağlamalı. Türkiye'de yaşayan Afgan göçmenler de kötü şartlar altında yaşıyor." dedi.

YORUMLAR (9)
  • Hakim ATMACA: Ne demek kolaylık ne saçma bişey zati sınır açık Türkiye dolmuş kalan afkanlarıda siz gönderin ki boşalsın o topraklar Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • Şevki SÜNGER: HEMEN EFENDİM HAZIR BEKLİYORUZ. Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
  • Cristiano Messi: Ülkenin yarısı burda adamın haberi yok. Sınırdan kuş uçmuyor ama suriyeli Afgan Pakistan Fas ırak ne ararsan var nbi kuş girmiyor. Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
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