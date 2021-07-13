Üye Girişi
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz - Son Dakika

Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz

13.07.2021 14:07

ABD'li askerlerin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban, Kabil Havalimanı'nın korunmasına ilişkin asker bulundurma görüşmelerini sürdüren Türkiye'ye yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. 8 maddelik skandal bir tehdit metni yayınlayan Taliban açıklamada, "Türkiye'nin ülkede kalmaya devam etmesi ikili ilişkilere zarar verecek. Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede kalan tüm yabancı unsurların çekilmesi gerektiğini açıklayan Taliban, bugün yaptığı açıklamada ise, Türkiye'nin Afganistan'da asker bulundurmaması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'YE ÜLKEDE KALMA ÇAĞRISI YAPTILAR

"Afganistan İslam Emirliği" imzasıyla yayımlanan ve Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid'in paylaştığı açıklamada, Türkiye'ye ülkede kalma ve Kabil Havalimanını koruma kararını gözden geçirme çağrısı yapıldı.

SİYASİ OLARAK KARŞILIK VERİLECEK

Yapılan açıklamada, doğacak tüm sonuçların sorumluluğu olarak Afganistan'ın içişlerine karışanlar gösterildi. Türkiye'nin aldığı kararın ikili ilişkilere zarar vereceği ve Taliban'ın Türkiye'ye siyasi olarak karşılık vereceği belirtilerek, hangi sebep ile olursa olsun yabancı bir gücün işgalci sayılacağı ve geçmişte yapıldığı gibi cevap verileceği ifade edildi.

Türkiye'ye yönelik olarak yayınlanan 8 maddelik skandal tehdit metni şu şekilde:

"1-) Afganistan İslam Emirliği ve Afgan halkı, Türkiye'nin Müslüman halkı ile tarihi, kültürel ve dini bağlarını sürdürmektedir. İşgalin genişlemesi, ülkemizde Türk yetkililere karşı kin ve düşmanlık duyguları uyandıracak ve ikili ilişkilere zarar verecektir.

2-) Türk liderliğinin kararı yerinde değildir, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ihlalidir ve ulusal çıkarlarımıza aykırıdır. Afganistan İslam Emirliği, Türk ve Afgan milletleri arasında sorunlara yol açacağı için bu kınanması gereken kararı en güçlü şekilde kınıyor. Ve Türk yetkilileri, her iki ülke için de zararlı olması nedeniyle kararlarını geri almaya çağırıyoruz.

3- Yabancı kuvvetlerin hangi bahane ile olursa olsun memleketimizde kalmasını işgal sayarız ve işgalcilere Hicri 1422 (2001) senesinde 5100 seçkin âlimin verdiği fetvaya göre mukabele edilir.

4-) Müslüman Türk halkını ve onun zeki politikacılarını bu karara karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz, çünkü bu karar ne Türkiye'ye ne de Afganistan'a fayda sağlıyor, aksine sadece iki Müslüman ülke arasında sorun ve sorunlar yaratıyor.

5-) Politikamız, tüm ülkelerle karşılıklı davranışa dayalı iyi ve olumlu ilişkiler kurmaya devam etmektir. Ne başkalarının işlerine karışırız ne de başkalarının kendi işlerimize karışmasına izin veririz.

6-) Türk yetkililere, bu tür yanlış kararlar vermek yerine, kabul edilmiş ilkeler ışığında olumlu ve iyi ilişkiler sürdürmenin, birbirimize işbirliği eli uzatmanın ve ortak zorluklar ve çıkarlar için ortak anlayış ve tutumlar benimsemenin daha iyi olduğunu hatırlatırız.

7-) Bir süredir Türk yetkiliyle temas halindeydik ve onayımız olmadan böyle tek taraflı bir karar almayacaklarına dair bize güvence verdikleri birçok toplantı yaptık. Verdikleri mevcut karar, kendi sözleşmelerinin ihlalidir.

8-) Türk yetkililerin kararlarını gözden geçirmeyip ülkemizin işgaline devam etmeleri halinde İslam Emirliği ve Afgan milleti (dini, vicdani ve vatani görevi gereği) iki devlete karşı olduğu gibi onlara da tavır alacaktır. Bu durumda tüm sonuçların sorumluluğu, başkalarının işlerine karışan ve bu tür akılalmaz kararlar verenlerin omuzlarına düşer.

Taliban'dan Türkiye'ye 8 maddelik tehdit: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Aradan geçen 15 yıl Yaprak Dökümü'nden bir şey eksiltmedi! Final bölümü yayınlanan dizi Trend Topic oldu 15:19 Aradan geçen 15 yıl Yaprak Dökümü'nden bir şey eksiltmedi! Final bölümü yayınlanan dizi Trend Topic oldu Ezber bozan araştırma! Bilim insanları İtalya'da görüldüğü iddia edilen 'sıfırıncı' korona hastasını arıyor 15:04 Ezber bozan araştırma! Bilim insanları İtalya'da görüldüğü iddia edilen 'sıfırıncı' korona hastasını arıyor 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim 14:51 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim
Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı 14:46 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim 14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! 13:02 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı 12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim 12:03 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim

Son Dakika Haberleri
15:27 FETÖ firarisi Orhan İnandı itiraf etti! Fethullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'un etkisinden çıkamamış
15:18 Aradan geçen 15 yıl Yaprak Dökümü'nden bir şey eksiltmedi! Final bölümü yayınlanan dizi Trend Topic oldu
15:07 Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti
15:02 Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak
14:50 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı
14:45 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı
14:34 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
FETÖ firarisi Orhan İnandı itiraf etti! Fethullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'un etkisinden çıkamamış FETÖ firarisi Orhan İnandı itiraf etti! Fethullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'un etkisinden çıkamamış         
15:27
Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti         
15:08
Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak         
15:02
Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı         
14:51
İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı         
14:35
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı         
12:40
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi         
12:17
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 15:35:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement