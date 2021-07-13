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Taliban Türkiye'yi Kabil Havalimanı güvenliği konusunda uyardı: 'Egemenliğimizin ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı' - Son Dakika
BBC

Taliban Türkiye'yi Kabil Havalimanı güvenliği konusunda uyardı: 'Egemenliğimizin ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı'

13.07.2021 19:06
Taliban Türkiye'yi Kabil Havalimanı güvenliği konusunda uyardı: 'Egemenliğimizin ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı', System.String[]

Taliban, Türkiye'yi ABD birliklerinin Afganistan'ı terk etmesinin ardından ülkedeki askeri birliklerini genişletmemesi konusunda uyardı.

Taliban, Türkiye'yi ABD birliklerinin Afganistan'ı terk etmesinin ardından ülkedeki askeri birliklerini genişletmemesi konusunda uyardı.

Türkiye'nin, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini üstlenme yönünde attığı adımları "menfur" olarak nitelendiren Taliban'dan yapılan açıklamada, "Karar ihtiyatsız bir karar ve egemenliğimizin, toprak bütünlüğümüzün ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı" ifadeleri kullanıldı.

Taliban 5 Temmuz'da BBC'ye yaptığı açıklamada, Eylül'den sonra ülkede kalacak tüm yabancı askerlerin işgal gücü muamelesi göreceği uyarısında bulunmuş ancak doğrudan Türkiye'yi işaret etmemişti.

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, "Tüm yabancı güçler, üstleniciler, danışmanlar, eğitmenler, ülkeden çekilmeli çünkü bir ihlal olan işgalin parçasıydılar. Tepki göstereceğiz ama bu tepki, lider kadromuzun kararları temelinde gösterilecek" demişti.

Erdoğan, anlaşmayı doğruladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Temmuz'da Diyarbakır'da, Kabil'de havalimanı güvenliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "ABD ve NATO ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin de 7 ve 8 Temmuz'da havalimanı güvenliği konusuyla ilgili iki ayrı telefon görüşmesi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmenin "olumlu ve yapıcı" geçtiği .

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de söz konusu görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, iki bakanın ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci hakkında konuştuğunu ifade etti.

Kirby, görüşmede iki bakan tarafından havalimanı güvenliğinin öneminin vurgulandığını ve yakın zamanda konunun tekrar gündeme geleceğini açıkladı.

Bakan Akar da yaptığı açıklamada, ABD ile alınmış kesin bir kararın olmadığını ancak temasların devam ettiğini söyledi.

Taliban'dan halka 'direnmeyin' çağrısı

Son haftalarda Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde ilerleyişini sürdüren Taliban birliklerinin sözcülerinden Amir Khan Muttaqi, Twitter'da yaptığı paylaşımda halka Taliban'a karşı direnmemeleri konusunda uyardı.

Muttaqi paylaşımında, "Çatışmalar dağlardan ve çöllerden gelip şehir kapılarına ulaştığında, mücahitler şehirlerde savaşmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Çatışmalar sürüyor

Öte yandan Afganistan askerleri ile Taliban arasındaki çatışmalar da sürüyor.

Afganistan Savunma Bakanlığı Salı günü Twitter'da yaptığı paylaşımda, "ülkenin kuzeybatısında yer alan Badgis şehir merkezinden Taliban'ın temizlendiğini ve operasyonların sürdüğünü" duyurdu.

Ülkeler diplomatlarını çekiyor

ABD askeri birlikleri 11 Eylül tarihinde ülkeden çekilmenin tamamlanmasını öngörüyor.

Çekilmenin ardından yaklaşık 650 Amerikan askerinin Washington'ın diplomatik güçlerini koruması için Kabil'de kalması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Moskova'yı ziyaret eden bir Taliban heyeti, örgütün ülkenin yarısından fazlasını kontrol ettiğini savundu. Ancak iddia hükümetin Güvenlik Sözcüsü Ajmal Omar Shinwari tarafından şiddetle yalanlandı.

Ancak gelişmeler yabancı ülkeleri de alarma geçirdi.

Hindistan Pazar günü bazı diplomatlarını ülkeden tahliye etti.

Pazartesi günü Rusya da bazı diplomatlarını Özbekistan'a yerleştirdiğini açıklarken, Çin de ülkedeki 210 vatandaşını tahliye etti.

Muhalefetten hükümete eleştiri: 'Mehmetçiğin ayağına değen taştan siz sorumlusunuz'

Türkiye'de muhalefet ise hükümetin Afganistan politikalarını eleştiriyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Herkes ardına bakmadan çekilip giderken, Mehmetçiğimizi Taliban'ın karşısına dikmeyin. Aksi halde Mehmetçiğimizin ayağına değecek her taştan, sorumlu siz olursunuz" diye konuştu.

Taliban Türkiye'yi Kabil Havalimanı güvenliği konusunda uyardı: 'Egemenliğimizin ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı'
Taliban Türkiye'yi Kabil Havalimanı güvenliği konusunda uyardı: 'Egemenliğimizin ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Türkiye, Taliban, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban Türkiye'yi Kabil Havalimanı güvenliği konusunda uyardı: 'Egemenliğimizin ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı' - Son Dakika Dünya

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