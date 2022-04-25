Taliban, ülke topraklarına saldırıları konusunda Pakistan'ı uyardı - Son Dakika
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Taliban, ülke topraklarına saldırıları konusunda Pakistan'ı uyardı

25.04.2022 08:44
Taliban, ülke topraklarına saldırıları konusunda Pakistan'ı uyardı

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanı vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid, Pakistan'ın bundan sonra Afganistan topraklarına düzenleyeceği saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanı vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid, Pakistan'ın bundan sonra Afganistan topraklarına düzenleyeceği saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

Mücahid, babası ve Taliban'ın kurucu lideri Molla Ömer'in ölümünün 9. yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, Pakistan kuvvetlerinin geçen haftalardaki saldırılarına ulusal çıkarlar için karşılık verilmediğini belirtti.

Bundan sonra bu tür saldırılar karşısında sessiz kalmayacaklarını ifade eden Mücahid, Afganistan'ın güvenliğini sağlamanın ve ülke insanlarını korumanın Taliban'ın sorumluluklarından biri olduğunu kaydetti.

Mücahid, Afganistan'ın şu anda birçok sorunla karşı karşıya olduğunu, en çok sorunun da komşu ülkelerle yaşandığını vurguladı.

Pakistan'ın geçen hafta Afganistan topraklarına yaptığı saldırıların açık bir müdahale olduğunu dile getiren Mücahid, ulusal çıkarlar için bu saldırılara karşılık vermediklerini aktardı.

Sınır gerilimi

Afganistan ile Pakistan arasında sınırda yaşanan hadiseler sebebiyle son haftalarda gerginlik arttı.

Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Host Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mustagfer Gurbuz, 16 Nisan'da Pakistan hava kuvvetlerinin Host'un Spire ilçesindeki 4 köye hava saldırısı düzenlediğini söylemişti.

Kunar Valiliği Sözcüsü Kari Nacibullah Hanif ise Pakistan sınır askerlerinin Kunar'ın Şaltan ilçesindeki Gerney köyüne havan saldırısı düzenlediğini kaydetmişti. Bu saldırılarda en az 15 sivilin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kabil Büyükelçisini bakanlığa çağırarak saldırılarla ilgili izahat istemişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise 17 Nisan'daki açıklamasında sınırdaki olayların artması ve Pakistan güvenlik güçlerinin hududun diğer tarafından hedef alınması nedeniyle Afganistan'dan sınır güvenliğini sağlamasını talep etmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Pakistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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