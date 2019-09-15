Son Dakika Haberleri: Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne Afganistan'da getirdiği çalışma yasağını kaldırdı
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Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne Afganistan'da getirdiği çalışma yasağını kaldırdı

1 saat önce

Afganistan’da Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne getirdiği yasağı kaldırdı ve kendi kontrolü altında olan bölgelerde bu kuruluşun çalışanlarının güvenliğini sağlayacağı güvencesinde bulundu

Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne Afganistan'da getirdiği çalışma yasağını kaldırdı, System.String[]

Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne Afganistan'da getirdiği yasağı kaldırdı ve kendi kontrolü altında olan bölgelerde bu kuruluşun çalışanlarının güvenliğini sağlayacağı güvencesinde bulundu.


Taliban, Kızılhaç ile Dünya Sağlık Örgütü üyelerinin, bu ülkedeki aşı kampanyası sırasında görevlerinin dışına çıktıkları ve "şüpheli" davranışlarda bulundukları gerekçesiyle faaliyetlerini nisan ayında yasaklamıştı.

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Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:45 
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