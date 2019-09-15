Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne Afganistan'da getirdiği çalışma yasağını kaldırdı
1 saat önce
Afganistan’da Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne getirdiği yasağı kaldırdı ve kendi kontrolü altında olan bölgelerde bu kuruluşun çalışanlarının güvenliğini sağlayacağı güvencesinde bulundu
Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne Afganistan'da getirdiği yasağı kaldırdı ve kendi kontrolü altında olan bölgelerde bu kuruluşun çalışanlarının güvenliğini sağlayacağı güvencesinde bulundu.
Taliban, Kızılhaç ile Dünya Sağlık Örgütü üyelerinin, bu ülkedeki aşı kampanyası sırasında görevlerinin dışına çıktıkları ve "şüpheli" davranışlarda bulundukları gerekçesiyle faaliyetlerini nisan ayında yasaklamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:45
Yargıtay'dan emsal karar! Dedikoducu işçiye tazminat yok Gelin ve damadın nikah şekeri yerine dağıttığı fidanlar tüm misafirleri şaşırttı Son dakika! Bakan Pekcan duyurdu: Volkswagen'in fabrikası Manisa'da kurulacak