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Taliban üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber okumasını yasakladı - Son Dakika
BBC

Taliban üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber okumasını yasakladı

12.09.2021 20:15
Taliban üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber okumasını yasakladı, System.String[]

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın kurduğu yeni hükümetin Yükseköğretim Bakanı Abdulbaki Hakkani, "Karma eğitime izin vermeyeceğiz" dedi.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber eğitim görmesini yasakladı.

Taliban'ın kurduğu yeni hükümetin Yükseköğretim Bakanı Abdulbaki Hakkani, "Karma eğitime izin vermeyeceğiz" dedi.

Taliban'ın açıkladığı yeni kurallara göre üniversitelerde kadın öğrenciler için yeni bir kıyafet yönetmeliği getirilecek.

Üniversitelerde işlenecek konular da "İslami ve ulusal değerlere" uygun bir müfredatla değiştirilecek.

Taliban 1996-2001 yılları arasında ülkeyi yönettiği dönemde kadınlar ve kız çocuklarının üniversiteler ve okullara gitmesini yasaklamıştı.

2001'de ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin işgali sonrası Taliban'ın yönetimden uzaklaştırılması ile, kadınların ve erkeklerin beraber okuyabildiği bir dönem başlamıştı.

15 Ağustos'ta ülkenin kontrolünü ele geçiren ve yeni hükümeti kuran Taliban, kadınların okuması ya da iş sahibi olmasına engel olmayacaklarını öne sürmüştü.

Ancak Taliban daha sonra yaptığı açıklamada kamu sağlığı çalışanı olmayan tüm kadınlara sokakların güvenliği sağlanana kadar işe gitmemelerini söylemişti.

'Halk Müslüman ve bunu kabul edeceklerdir'

Yeni atanan Yükseköğretim Bakanı Hakkani'nin açıklamaları, daha önce kadın ve erkeklerin yan yana eğitim gördüğü üniversite kampüslerinde büyük bir değişim yaşanacağı anlamına geliyor.

Afganistan'daki üniversitelerde uzun yıllardır karma eğitimle dersler yapılıyordu. Kadınlara yönelik herhangi bir kıyafet ya da örtünme zorunluluğu da yoktu.

Kadınların üniversitelerde okunmasına izin verilmesi gerektiğini söyleyen Hakkani, erkeklerle aynı sınıfta eğitim görmelerinin artık mümkün olmayacağını duyurdu.

Karma eğitimin kaldırılması konusunda hiçbir sorun görmediklerini söyleyen Hakkani, "Halk Müslüman ve bunu kabul edeceklerdir" dedi.

Üniversitelerde erkek ve kadınlara ayrı sınıflar açacak kapasite olmadığı gerekçesiyle kadınların eğitim hayatının dışına itileceği belirtiliyordu.

Yükseköğretim Bakanı Hakkani ise yeterli kadın öğretmen olduğunu ve "teknoloji" dahil alternatif yollar deneyebileceklerini söyledi.

Hakkani, "Bu tamamen üniversitelerin kapasitesine bağlı. Erkek öğretmenler perdenin arkasından ders verebilir ya da teknolojiyi kullanabiliriz" diye konuştu.

'İslami, ulusal değerlere uygun' yeni müfredat

Üniversitelerde görülen derslerin konularını da gözden geçireceklerini söyleyen Hakkani, "Mantıklı ve İslami, ulusal ve tarihsel değerlerimize uygun, başka ülkelerle de rekabet edebilecek bir İslami müfredat yaratmak istiyoruz" diye konuştu.

Ülkenin genelinde ilk ve orta öğretimdeki çocuklar da okullarda kız ve erkekler olarak ayrılacak.

Kabil'de kadınlardan Taliban'a destek protestosu

Taliban, dün Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayına bayrağını çekerek ülkede yönetiminin başladığını ilan etmişti.

Aynı gün Kabil'deki Şehit Rabbani Üniversitesi'nde Taliban'ın kadınlara yönelik politikalarına destek veren yüzlerce kadının katıldığı bir gösteri düzenlemişti.

Ellerinde küçük Taliban bayrakları taşıyan ve çoğu siyah çarşaf diyen kadınlar, yeni rejimi öven ve kadın haklarının korunması yönünde çağrılar yapan konuşmaları dinlemişti.

Öte yandan Taliban, Kadın Sorunları Bakanlığı lağvederek geçmişi nedeniyle kadınlar için büyük korku yaratan Ahlak ve Fazilet Bakanlığı'nı geri getirmişti.

Ahlak ve Fazilet Bakanlığı, Taliban'ın önceki iktidarında Şeriat kanunlarına uymadıkları gerekçesiyle kadınlara verilen acımasız cezaları infaz eden ahlak polislerinin sokaklarda görevlendirilmesinden sorumluydu.

Taliban üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber okumasını yasakladı
Taliban üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber okumasını yasakladı
Taliban üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber okumasını yasakladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Kabil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber okumasını yasakladı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Taliban üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber okumasını yasakladı - Son Dakika
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