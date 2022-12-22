Kız öğrencilerin yüksekokula gitmesini yasaklayan Taliban'dan akılalmaz savunma! - Son Dakika
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Kız öğrencilerin yüksekokula gitmesini yasaklayan Taliban'dan akılalmaz savunma!

22.12.2022 23:20

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasının örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunlar nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

Afganistan'da Yüksek Öğretim Bakan Vekili NidaNedim, Afganistan Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmadığını savundu.

"BAZI BÖLÜMLERDE KIZLAR EĞİTİM ALMAMALI"

Nedim, "üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir 'mahremi' olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini" söyledi.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Ziraat ve mühendislik gibi bazı bölümlerde kızların eğitim almasının "İslami kurallara ve Afgan onuruna ters" olduğunu iddia eden Nedim, "Amacımız kızları eğitimden mahrum bırakmak değildir. Üniversitelerdeki sorunların çözülmesi için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"İÇİŞLERİMİZE KARIŞMASINLAR"

Uygulamaya uluslararası alandan gelen tepkiler için ise "İçişlerimize karışmasınlar" diyen Nedim, kız ve erkeklerin eğitim aldığı medreseler için ise yeni bir kararın gündemde olmadığını, medreselerin faaliyetlerini mevcut haliyle sürdüreceğini belirtti. Taliban yönetimi, önceki gün, kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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