Taliban üst düzey heyeti Özbekistan'a geldi
32 dakika önce
Taliban'ın kurucularından Molla Abdul Gani Baradar'ın öncülüğündeki heyet, İran, Çin ve Endonezya ziyaretlerinden sonra Özbekistan'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:47 Kaynak: İHA
Taliban'ın kurucularından Molla Abdul Gani Baradar'ın öncülüğündeki heyet, İran
, Çin ve Endonezya ziyaretlerinden sonra Özbekistan
'a geldi.
Heyet, Taşkent
Havaalanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı
'nın Afganistan
Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev tarafından karşılandı.
Taliban heyeti yarın Özbekistan İçişleri Bakanı
Polat Babacanov ile görüşmede bulunacak. - TAŞKENT
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