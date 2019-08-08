Son Dakika Haberleri: Taliban üst düzey heyeti Özbekistan'a geldi
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Taliban üst düzey heyeti Özbekistan'a geldi

32 dakika önce

Taliban'ın kurucularından Molla Abdul Gani Baradar'ın öncülüğündeki heyet, İran, Çin ve Endonezya ziyaretlerinden sonra Özbekistan'a geldi.

Taliban üst düzey heyeti Özbekistan'a geldi, System.String[]
Taliban'ın kurucularından Molla Abdul Gani Baradar'ın öncülüğündeki heyet, İran, Çin ve Endonezya ziyaretlerinden sonra Özbekistan'a geldi.

Heyet, Taşkent Havaalanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev tarafından karşılandı.

Taliban heyeti yarın Özbekistan İçişleri Bakanı Polat Babacanov ile görüşmede bulunacak. - TAŞKENT
Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:47 Kaynak: İHA
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