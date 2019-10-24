Son Dakika Haberleri: Taliban üyelerinin makyajlı, çiçekli ve el ele fotoğrafları ortaya çıktı
Son Dakika Dünya Taliban üyelerinin makyajlı, çiçekli ve el ele fotoğrafları ortaya çıktı

Taliban üyelerinin makyajlı, çiçekli ve el ele fotoğrafları ortaya çıktı

47 dakika önce

Afganistan'da erkek Taliban üyelerinin yüzleri makyajlı ve el ele tutuştuğunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. New Yorklu bir fotoğrafçının Afganistan'ın Kandahar şehrinde ele geçirdiği fotoğraflar Avrupa'nın en büyük gösteri sanatları merkezi Barbican Centre'da sergilenecek.

Taliban üyelerinin makyajlı, çiçekli ve el ele fotoğrafları ortaya çıktı, System.String[]

Afganistan'da erkek Taliban üyelerinin yüzleri makyajlı ve el ele tutuştuğunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.


New Yorklu bir fotoğrafçının Afganistan'ın Kandahar şehrinde ele geçirdiği birbirinden ilginç 14 fotoğraf Avrupa'nın en büyük gösteri sanatları merkezi Barbican Centre'da sergilenecek.

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Afganistan, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:28 
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