Afganistan'da Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından bir dizi şiddet olayları yaşanmaya başladı.
İki çocuk babası olan Reuters'in fotoğrafçısı Danish Siddiqui'nin Taliban ve Afgan güçleri arasında yaşanan çatışmayı fotoğraflamak isterken kendisine bir şarapnel parçası isabet ettikten sonra yaralandığı ve Taliban'ın eline geçtiği iddia edildi.
Taliban'ın eline geçen, bir çok ödül almış olan Hindistanlı Danish Siddiqui, Taliban üyeleri tarafından öldürüldü. Taliban üyeleri öldürdükleri gazetecinin üzerinden araba ile geçip cesedini parçaladı.
Siddiqui, bir dizi olan Rohingya mülteci krizini belgelediği için 2018 Pulitzer Özel Fotoğraf Ödülü'nü kazanmıştı.
Afganistan'ın ünlü komedyeni Nazar Mohammad namı diğer Khasha, Taliban tarafından kaçırıldıktan sonra boğazı kesilerek öldürülmüştü. Taliban'ın insanları güldürmenin "haram" olduğu gerekçesiyle öldürdüğü Mohammad'in ortaya çıkan videosunda ise komedyenin bir aracın içinde Taliban üyeleri tarafından defalarca tokatlandığı anlar yer almıştı.
Son Dakika › Dünya › Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar - Son Dakika Dünya