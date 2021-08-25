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Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar - Son Dakika

Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar

25.08.2021 17:02

Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban, Reuters fotoğrafçısı ve Pulitzer ödülüne sahip olan Danish Siddiqui'yi öldürdükten sonra üzerinden araba ile geçip cansız bedenini parçalara ayırdı.

Afganistan'da Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından bir dizi şiddet olayları yaşanmaya başladı.

YARALANDIKTAN SONRA TALİBAN'IN ELİNE GEÇTİ

İki çocuk babası olan Reuters'in fotoğrafçısı Danish Siddiqui'nin Taliban ve Afgan güçleri arasında yaşanan çatışmayı fotoğraflamak isterken kendisine bir şarapnel parçası isabet ettikten sonra yaralandığı ve Taliban'ın eline geçtiği iddia edildi.

ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİLER

Taliban'ın eline geçen, bir çok ödül almış olan Hindistanlı Danish Siddiqui, Taliban üyeleri tarafından öldürüldü. Taliban üyeleri öldürdükleri gazetecinin üzerinden araba ile geçip cesedini parçaladı.

Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedenini parçaladılar
Danish Siddiqui

PULİTZER ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

Siddiqui, bir dizi olan Rohingya mülteci krizini belgelediği için 2018 Pulitzer Özel Fotoğraf Ödülü'nü kazanmıştı.

AFGAN KOMEDYEN DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Afganistan'ın ünlü komedyeni Nazar Mohammad namı diğer Khasha, Taliban tarafından kaçırıldıktan sonra boğazı kesilerek öldürülmüştü. Taliban'ın insanları güldürmenin "haram" olduğu gerekçesiyle öldürdüğü Mohammad'in ortaya çıkan videosunda ise komedyenin bir aracın içinde Taliban üyeleri tarafından defalarca tokatlandığı anlar yer almıştı.

Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar

Afganistan, Pulitzer, Reuters, Taliban, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar - Son Dakika Dünya


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ŞU AN BURADASINIZ: Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar - Son Dakika
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