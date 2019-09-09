Son Dakika Haberleri: Taliban ve ABD arasındaki kritik barış süreci neden kesildi; yeni müzakere mümkün mü?
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Taliban ve ABD arasındaki kritik barış süreci neden kesildi; yeni müzakere mümkün mü?

1 saat önce

ABD Başkanı'nın imzasına kalan süreç, Trump'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bir anda durdu. Gelinen süreç Kabil hükümeti, Taliban, NATO, sahadaki askerler ve Afgan sokaklarındaki halk dahil herkesi şaşkına çevirdi

Taliban ve ABD arasındaki kritik barış süreci neden kesildi; yeni müzakere mümkün mü?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yetkilileri ile Taliban temsilcileri son bir yıl içerisinde defalarca bir araya geldi ve 18 yıldır devam eden savaşı sonlandırmak için müzakereler yürüttü. Taraflar, dokuzuncu tur görüşmelerin ardından prensipte anlaşıldığını ilan etti.


Ancak ABD Başkanı'nın imzasına kalan süreç, Trump'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bir anda durdu. Gelinen süreç Kabil hükümeti, Taliban, NATO, sahadaki askerler ve Afgan sokaklarındaki halk dahil herkesi şaşkına çevirdi. Kimilerine göre, Trump'ın imzaya kalan süreci üç twitter mesajıyla iptal etmesi, sonu belli olmayan belirsiz ve karanlık bir dönemi de beraberinde getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:30 
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