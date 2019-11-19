Son Dakika Haberleri: Taliban ve Afganistan arasında tutuklu takası: ABD'li ve Avustralyalı iki rehine ile üç örgüt...
BBC
Son Dakika Dünya Taliban ve Afganistan arasında tutuklu takası: ABD'li ve Avustralyalı iki rehine ile üç örgüt... - Son Dakika Dünya

Taliban ve Afganistan arasında tutuklu takası: ABD'li ve Avustralyalı iki rehine ile üç örgüt...

6 saat önce

Afganistan'da Taliban, hükümetle varılan takas anlaşması uyarınca 2016'dan beri rehin tuttuğu biri ABD, diğeri Avustralya vatandaşı iki kişiyi serbest bıraktı.

Afganistan'da Taliban, hükümetle varılan takas anlaşması uyarınca 2016'dan beri rehin tuttuğu biri ABD, diğeri Avustralya vatandaşı iki kişiyi serbest bıraktı. Anlaşma kapsamında üç Taliban komutanı da salıverildi.

50 yaşındaki Avustralya vatandaşı Timothy Weeks ve 63 yaşındaki ABD vatandaşı Kevin King, üç yıl önce öğretim görevlisi olarak çalıştıkları Kabil Üniversitesi'nin önünde silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Rehinelerin daha sonra güneydeki Zabul vilayetine götürüldüğü belirtiliyor.





'Anlaşma müzakerelerin önünü açabilir'

Serbest bırakılan Taliban komutanlarından Anas Hakkani'nin örgütün liderlerinden Seraceddin Hakkani'nin kardeşi olduğu bildiriliyor.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, takas anlaşmasını geçen hafta "Zor bir karar. Ama Afgan halkının çıkarları için yapmak zorundayız" diyerek duyurmuştu.

İki rehine 2017'de yayımlanan bir videoda ABD'ye, serbest bırakılmaları için Taliban'la müzakereye girme çağrısında bulunmuştu.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, takas anlaşmasının Afganistan'daki 18 yıllık savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin yeniden başlamasının kapısını açabileceğine dikkat çekti.

Taliban ve Afganistan arasında tutuklu takası: ABD'li ve Avustralyalı iki rehine ile üç örgüt...
Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Afganistan, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:05 
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