Son Dakika Haberleri: Taliban ve Halilzad Pakistan'da buluşacak
Son Dakika Güncel Haber

Taliban ve Halilzad Pakistan'da buluşacak

1 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad'da bulunan Taliban siyasi ofisi temsilcileri ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın bir araya geleceğini söyledi.

Taliban ve Halilzad Pakistan'da buluşacak, System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad'da bulunan Taliban siyasi ofisi temsilcileri ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın bir araya geleceğini söyledi.

İslamabad merkezli Hum News kanalına konuşan Kureyşi, Afganistan'da istikrarın sağlanması için tek yolun diyalog ve diploması olduğunu vurguladı.

Merkezi Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Taliban siyasi ofisi temsilcilerinin, Pakistan hükümetinin davetiyle İslamabad'a geldiğini hatırlatan Kureyşi, "Afgan Talibanı yetkilileri ile Halilzad, İslamabad'da ayrı ayrı temaslarda bulunuyor. Taraflar bu ziyaretler kapsamında bir araya gelecek." diye konuştu.

Tarafların görüşme günü açıklanmazken cuma namazı sonrası ya da cumartesi buluşmaları bekleniyor.

ABD ile barış görüşmeleri durdurulduktan sonra Çin, Rusya ve İran'ı ziyaret eden heyet, çarşamba günü Pakistan'a gelmişti.

Halilzad'dan bir gün sonra Pakistan'a gelen Taliban heyeti, Halilzad'la görüşme olmayacağını, görüşmelerde barış süreci ile Pakistan'daki Afgan mültecilerin durumunun konuşulacağını açıklamıştı.

Heyet dün Kureyşi ile görüştükten sonra akşam saatlerinde de Başbakan İmran Han ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva ile bir araya gelmişti.

Afganistan, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi
Belediyesi 2 yıldır CHP'de olan Küçükkuyu'da villa yapımı için 2.5 milyon ağaç kesilmiş Otobüs duraklarında yer alan ekranlardaki hatalar, vatandaşı isyan ettirdi THY pilotlarından Bilge, kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:39:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taliban ve Halilzad Pakistan'da buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]