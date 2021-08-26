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Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak - Son Dakika

Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak

26.08.2021 13:44

New York Times'a konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan yönetiminin Taliban'ın eline geçmesi sonrası getirilecek yasakları anlattı. Zabihullah Mücahid, "Müzik İslam'da yasak ama biz insanları bu tür şeyleri yapmamaya ikna edebileceğimizi umuyoruz. Bu Taliban yönetimi altında her şey önceki rejimden farklı olacak'' ifadelerini kullandı. Kadınların üç gün boyunca yalnız seyahat etmeleri halinde ise bir erkek refakatçiye ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmeleri sonrasında Batı medyasına ilk mülakatı verdi. ABD'den New York Times'a konuşan sözcü, Afganistan'da müziğin yasaklanacağını ve birkaç gün süren gezilerde kadınların bir erkek refakatçi ile seyahat etmesi gerekeceğini duyurdu.

MÜZİK YASAKLANACAK

Mücahid, "Müzik İslam'da yasak ama biz insanları bu tür şeyleri yapmamaya ikna edebileceğimizi umuyoruz. Bu Taliban yönetimi altında her şey önceki rejimden farklı olacak'' ifadelerini kullandı.

KADINLAR UZUN SEYAHATLERE TEK BAŞINA ÇIKAMAYACAK

Taliban'ın geleceği inşa etmek için geçmişte olanları unutmak istediğini savunan ve şimdiden intikam operasyonları düzenlediği haberlerini reddeden Mücahid, Taliban'ın 1996-2001 dönemindeki gibi yeniden kadınları evde oturmaya veya yüzlerini örtmeye zorlayacağı endişelerinin temelsiz olduğunu iddia etti.

Kadınlara getirecekleri yeni erkek vesayet sistemini, evden çıkan kadına erkek vasinin eşlik etmesi şartının sadece üç gün ya da daha uzun süren seyahatler için geçerli olacağını, okula, işyerine, üniversiteye ya da hastaneye giderken geçerli olmayacağını aktaran Taliban Sözcüsü; kadınların iş hayatına geri dönmelerine izin vereceklerinden, ama bunun için başlarını örtmelerinin şart olduğundan söz etti.

KADINLARIN EVDE KALMALARINI İSTEMİŞLERDİ

Taliban geçtiğimiz günlerde de kadınların evden çıkmaması gerektiğini, sahadaki güçlerinin kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmediğini açıklamıştı.

Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak

Zabihullah Mücahid, New York, Taliban, İslam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (4)
  • fahri : islama inanıyorsan böyle bir yorum yapamassın islamda böyle 6 6 Yayından Kaldır
  • Ali Sanma: 500 yıl önceki tarihe geri dönüyorlar güzel burda savaş yok Amerika çıktı halk artık kendi hükümeti kurmak istiyor askerlik çağında olan erkekler kaçıyor mediyada bunu Taliban terörist diyor saçma afkanistan %99 Taliban zaten bu kacanlarda askerlik çağında olan gençler Taliban ama keriz olan ülkeler bunların savaştan kaçtığını sanıyor afkanistan yeni bir devlet kurarsa Amerika'nın kabusu olacak tekrar canlı bombalar Amerika'da patlayacak patlayacak kişiler şuan ülkelerinden kaçan kişiler olacak Cevap Yaz 6 11 Yayından Kaldır
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