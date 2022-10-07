Taliban yönetimi, başkent Kabil'de yaklaşık 11 bin dilenciyi yakaladı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de son iki ayda yaklaşık 11 bin dilencinin yakalandığı açıklandı.

Taliban geçici hükümetine bağlı Dilenci Toplama Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kabil'in çeşitli bölgelerinde dilenen 10 bin 808 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, dilencilerin 7 bin 377'sinin yetişkin kadın, 926'sının yetişkin erkek ve 2 bin 505'ünün de çocuk olduğu belirtildi.

Hiç kimsesi olmayan 50 çocuğun, Çalışma Bakanlığına bağlı eğitim merkezlerine gönderildiği ifade edildi.

Toplanan diğer dilencilere yönelik ne gibi uygulamaların hayata geçirildiğine ise değinilmedi.