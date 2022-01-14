Taliban yönetimi, döneminin ilk Afganistan bütçesini onayladı - Son Dakika

Afganistan yönetimini Ağustos 2021'de devralan Taliban, 2022'nin ilk çeyreğini kapsayan ve büyük bölümü devlet kurumlarına tahsis edilen ilk bütçesini onayladığını duyurdu.

Taliban yönetiminin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'da kullanılan Hicri-Şemsi takvimine göre 1400 yılının son 3 ayı, Miladi takvime göre 2022'nin ilk 3 ayını kapsayan 53,9 milyar afganilik (524 milyon dolar) bütçenin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Maliye Bakanlığı, ülkede aksaklıkların ve geri kalmışlığın önüne geçmek için onaylanan bütçeyi en kısa sürede tüm devlet kurumlarına paylaştırmak istiyor." ifadesine yer verildi.

Bütçede 49,2 milyar afganinin (478 milyon dolar) devlet kurumlarına, 4,7 milyar afganinin (46 milyon dolar) kalkınma harcamalarına ayrıldığı bildirildi.

Onaylanan bütçe, 20 yıllık ABD işgali sonrası Afganistan'da dış yardımların dahil edilmediği ilk bütçe oldu.

ABD sonrası Afganistan ekonomisi tarihi çöküş yaşıyor

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de yönetime gelmesinin ardından bu ülkeye yönelik yardımlar kesildi.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası, Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesti.

Özellikle geçen yaz aylarında artan çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren Afganistan'da, söz konusu yardımların kesilmesiyle ülke ekonomisi içinden çıkılamaz bir hal aldı.

Afganistan'da işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afganistan'da akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalan kişi sayısının en az 18,8 milyon olduğunu ve bu sayının kış aylarında 22,8 milyona yükselmesinin beklendiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, Afganistan'da bebeklerin "kardeşleri aç kalmasın" diye satıldığını belirterek, Dünya Bankasına "dondurulan 1,2 milyar doları serbest bırakması" çağrısı yapmıştı.