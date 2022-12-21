Taliban kadınlara üniversite eğitimini yasakladı! Tepki toplayan karar Türkiye'den de sert eleştiri aldı - Son Dakika
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Taliban kadınlara üniversite eğitimini yasakladı! Tepki toplayan karar Türkiye'den de sert eleştiri aldı

21.12.2022 09:42

Taliban yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesine karar verdi. Karar uluslararası kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Taliban'ın aldığı yasak kararına tepki gösterdi. Kalın, "İslam'ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok" dedi.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildi. Talimatta, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

KALIN'DAN TEPKİ: BU YASAĞIN DİNDE YERİ YOK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Taliban yönetiminin aldığı yasak kararına tepki gösterdi. Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban yönetimi Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam'ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok" dedi.

Taliban kadınlara üniversite eğitimini yasakladı! Karara Türkiye'den sert tepki geldi

ORTAOKUL VE LİSE KADEMESİNDE DE YASAKLANMIŞTI

Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimine gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti. Taliban, üniversitelerde genç kız ve erkeklerin ders günlerini ayırmıştı. Kızlar kendi günlerinde eğitimlerine devam edebiliyordu. Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti. Taliban yetkilileri, kız okullarının "İslami çerçevede" yeniden düzenlenip yakın zamanda açılacağını duyurmasına rağmen okullar açılmamıştı.

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İbrahim Kalın, Afganistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Taliban kadınlara üniversite eğitimini yasakladı! Tepki toplayan karar Türkiye'den de sert eleştiri aldı - Son Dakika
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