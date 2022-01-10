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Taliban yönetimi ile Tacik muhalifler, Tahran'da görüştü - Son Dakika

Taliban yönetimi ile Tacik muhalifler, Tahran'da görüştü

10.01.2022 14:20
Taliban yönetimi ile Tacik muhalifler, Tahran'da görüştü

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaretinde, Tacik kökenli Ulusal Direniş Cephesi Başkanı Ahmed Mesud ve eski komutanlardan İsmail Han ile görüşme gerçekleştirdi.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaretinde, Tacik kökenli Ulusal Direniş Cephesi Başkanı Ahmed Mesud ve eski komutanlardan İsmail Han ile görüşme gerçekleştirdi.

Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki'nin, Tahran ziyaretinde Ahmed Mesud ve İsmail Han ile görüştüğünü söyledi.

Muttaki'nin, her iki isme Afganistan'a dönmeleri ve can güvenlikleri konusunda güvence verdiğini aktaran Mücahid, kimsenin muhalif olmasına yol açacak bir sebebin kalmaması ve ülkenin geleceğinin herkes için güvenilir olması için çalıştıklarını belirtti.

"İyi bir görüşme gerçekleşti"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade??????? de görüşmeyi doğrulayarak, "İran, Afganistanlı farklı gruplara ev sahipliği yapıyor. Bu ziyarette de İran, söz konusu müzakerelere ev sahipliği yaptı. Bu grupların liderleri arasında iyi bir görüşme gerçekleşti. Sonucun Afganistan halkı için ışıldayan bir gelecek olmasını umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taliban'ın 6 Eylül 2021'de Pencşir vilayetini ele geçirmesinin ardından ülkenin efsane komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un Pencşir'den Tacikistan'a kaçtığı iddia edilmişti.

Ulusal Direniş Cephesi ise ülkede en son Taliban kontrolüne geçen Pencşir'in dağlık bölgelerinde hala direnişin devam ettiğini öne sürüyor.

Diğer yandan ülkenin batısındaki Herat vilayetinde Taliban'a karşı çatışmalara katılan ve günlerce direnen eski komutanlardan İsmail Han, 12 Ağustos 2021'de Herat'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle Taliban'a teslim olmuş ve birkaç gün sonra da İran'a kaçmıştı.

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Afganistan, Taliban, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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