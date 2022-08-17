Taliban, yönetime karşı silahlı mücadele başlatan Mevlevi Mehdi'nin öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika
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Taliban, yönetime karşı silahlı mücadele başlatan Mevlevi Mehdi'nin öldürüldüğünü duyurdu

17.08.2022 15:12
Taliban, yönetime karşı silahlı mücadele başlatan Mevlevi Mehdi'nin öldürüldüğünü duyurdu

Taliban yönetimine karşı haziranda silahlı mücadele başlatan Mevlevi Mehdi Mücahid'in öldürüldüğü açıklandı.

Taliban yönetimine karşı haziranda silahlı mücadele başlatan Mevlevi Mehdi Mücahid'in öldürüldüğü açıklandı.

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mevlevi Mehdi'nin İran'a geçmeye çalışırken Herat sınırında, sınır güçlerince hedef alındığı ve öldürüldüğü belirtildi.

Mevlevi Mehdi grubundan ise konu ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

Mevlevi Mehdi

Afganistan'ın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Şii Hazara kökenli Mevlevi Mehdi Mücahid, Taliban sonrası neredeyse tamamını Şii Hazaraların oluşturduğu Bamyan vilayetinin istihbarat komutanı olarak atanarak Taliban'ın Hazara kökenli tek komutanı olmuştu.

Mevlevi Mehdi bir süre sonra görüş ayrılıkları nedeniyle Taliban tarafından görevden alınınca memleketi Sar-e Pol vilayetinin Belhab ilçesine döndü ve burada yüzlerce taraftarıyla Taliban'a karşı silahlı mücadele başlattı.

Mevlevi Mehdi'nin Hazaraların devlet makamlarında adil temsiliyetini istemesi ve Belhab'daki bazı madenlerin gelirleri üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle Taliban'a itirazlarını yönelttiği ifade ediliyor.

Taliban, haziranda Belhab'da düzenlenen operasyonlarla ilçenin söz konusu silahlı gruplardan temizlendiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

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