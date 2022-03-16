Taliban, yurt dışındaki Afganların dönmesi için komisyon kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Taliban, yurt dışındaki Afganların dönmesi için komisyon kurdu

16.03.2022 16:13
Taliban, yurt dışındaki Afganların dönmesi için komisyon kurdu

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için "İletişim ve Geri Dönüş" komisyonu kurdu.

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için "İletişim ve Geri Dönüş" komisyonu kurdu.

Taliban geçici hükümetinin Sözcü Yardımcısı İnamullah Samangani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban geçici hükümeti kabine toplantısında alınan kararla yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için "İletişim ve Geri Dönüş" adıyla bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Komisyonun başına geçici hükümetin Maden ve Petrol Bakanı Vekili Mevlevi Şahabuddin Dilaver'in getirildiğini ifade eden Samangani, bazı bakan vekillerinin de komisyonun üyesi olarak tayin edildiğini belirtti.

Komisyonun yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için nasıl bir çalışma yürüteceği ise açıklanmadı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesiyle birçok kişi ülkeyi terk etmişti.

Taliban yönetimi ise defalarca yurt dışındakilerin rahatlıkla ülkelerine dönebileceğine yönelik çağrı yapmıştı.

YORUMLAR
500
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Taliban yetkilileriyle sığınmacıları görüştü BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Taliban yetkilileriyle sığınmacıları görüştü

Afganistan, Taliban, Medya, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taliban, yurt dışındaki Afganların dönmesi için komisyon kurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:39 Bekir Bozdağ: İyi hal indirimi toplumda infiale yol açıyor, benim de vicdanım rahatsız
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
15:30 Ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak! Son gün 31 Aralık
15:27 Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı
15:26 Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı!
15:24 Rusya 140 milyar dolarlık altın rezervini elden çıkartabilir mi? Akıllara Türkiye-İran örneği geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:18:19. #1.13#
SON DAKİKA: Taliban, yurt dışındaki Afganların dönmesi için komisyon kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement