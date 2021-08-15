10 gündür Afganistan'daki ilerleyişini devam ettiren Taliban, bu sabah itibarıyla başkent Kabil'e girdi. Kentin çevresini kuşatan Taliban üyeleri kenar mahallelere giriş yaptı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı, "Taliban başkent Kabil'e her yönden girmeye başladı." açıklamasında bulundu. Öte yandan Taliban, başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu.
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.
Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmeye başlayan Taliban, kentte güç kullanmayacaklarını, barışçıl bir şekilde ilerleyeceklerini ve Kabil halkının zarar görmeyeceğini açıkladı.
Kabil'e her yönden girdiğini duyuran Taliban, kentten ayrılmak isteyen herkese güvenli geçiş sağlanabileceğini duyurarak kadınların korumalı bölgelere geçmesi çağrısında bulundu.
Ele geçirdiği tüm şehir merkezlerindeki hapishaneleri tahliye eden Taliban, Kabil'in doğusundaki ülkenin en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumları da serbest bıraktı.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde, eşyalarını da yanlarına alan yüzlerce mahkumun hapishaneden çıkarken attığı sevinç çığlıkları yer alıyor.
Son Dakika › Dünya › Talibanlar mahkumları serbest bıraktı! Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumlar serbest - Son Dakika Dünya