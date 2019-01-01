Son Dakika Haberleri: Talih Kuşu Dijitalde Aranmadı

Talih Kuşu Dijitalde Aranmadı

1 saat önce

DİJİTAL makinelerde oynatılan Süper Loto, On Numara gibi şans oyunlarından sonra bu yıl ilk kez yılbaşı ya da özel günlerde çekilen Milli Piyango biletleri de makinelerde oynatıldı.

Talih Kuşu Dijitalde Aranmadı, System.String[]
DİJİTAL makinelerde oynatılan Süper Loto, On Numara gibi şans oyunlarından sonra bu yıl ilk kez yılbaşı ya da özel günlerde çekilen Milli Piyango biletleri de makinelerde oynatıldı. Biletler, şans oyunları bayileriyle birlikte, seyyar bayilere verilen mobil el terminalleri sayesinde de oynandı. Ancak İzmir'de vatandaşlar, dijital piyango yerine klasik Milli Piyango biletlerini tercih etti.

Yıllardır yapılan çalışmaların ardından klasik Milli Piyango biletleri, dijital ortama da geçti. Artık bayilerde dijital makinelerde oynatılabilen On Numara, Süper Loto şans oyunları gibi yılbaşı ve diğer özel günlerde çekilen Milli Piyango biletleri de dijital makinelerde oynatıldı. Uygulama, sadece şans oyunları bayilerinde değil, seyyar bayilere verilen mobil el terminalleriyle de hayata geçirildi. Ancak İzmir'de vatandaşlar, talih kuşunu dijitalden beklemedi. Bayiiler bu durumun toplumun geleneksel yapısından kaynaklandığını ileri sürdü.

Dijital piyangoya taleplerin oldukça düşük olduğunu söyleyen Milli Piyango bayisi Turgay Saçak (41) "Biletlerin yüzde 25'i makinelere verildi, dijital dönemden bizlere yüzde 5 ancak yansımıştır. 7 rakamdan bir tanesi Milli Piyango tarafından otomatik belirleniyor. Geri kalan 6 tanesini vatandaş kendisi seçebiliyor. İnsanların istediği numaraları oynayabilmesi aslında çok güzel bir uygulama. Çocuklarının doğum günü tarihlerini oynayan çok fazla kişi var. Normal bir bilette bu rakamların bulunması çok zor. Ama burada makineden hemen çıkarabiliyoruz. Bu uygulamanın daha çok ilerleyen dönemde iyi olacağını umut ediyorum. İnsanlar henüz bu uygulamaya güvenemiyor. Alışmaları için zaman lazım" dedi.

Toplumun gelenekçi olduğu için dijital makinelere yönelmediğini ileri süren İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, "Toplumumuz gelenekçi bir toplum olduğu için makineye yönelmedi. İzmir'de çok düşük satışlar oldu. Mobilleşirse, daha çok insan bu işten ekmek yiyecektir. Vatandaş, klasik soğuk damga piyangoya talep ediyor" dedi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:51 Kaynak: DHA

İzmir, Ekonomi
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