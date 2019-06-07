Son Dakika Haberleri: 'Talih kuşu'ndan 1.6 milyar lira kaynak
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'Talih kuşu'ndan 1.6 milyar lira kaynak

54 dakika önce

Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1,6 milyar lira kaynak ve toplumsal katkı sağlandı.

'Talih kuşu'ndan 1.6 milyar lira kaynak, System.String[]
Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1,6 milyar lira kaynak ve toplumsal katkı sağlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:38 
Ekonomi
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