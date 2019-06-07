'Talih kuşu'ndan 1.6 milyar lira kaynak
54 dakika önce
Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1,6 milyar lira kaynak ve toplumsal katkı sağlandı.
Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1,6 milyar lira kaynak ve toplumsal katkı sağlandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:38
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