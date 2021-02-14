Talih tweet'i Chris'e kondu - Son Dakika

Talih tweet'i Chris'e kondu

14.02.2021 07:32
Talih tweet'i Chris'e kondu, System.String[]

Geçen haftalarda tüm dünya, gizlilik sözleşmesini değiştiren WhatsApp'tan "Çıkalım mı, kalalım mı" diye konuşurken bazı hayatlar altüst oldu.

Geçen haftalarda tüm dünya, gizlilik sözleşmesini değiştiren WhatsApp'tan "Çıkalım mı, kalalım mı" diye konuşurken bazı hayatlar altüst oldu. Çılgın projelerin insanı Elon Musk da "WhatsApp'tan Signal'e geçin" dedi ve buum, borsada Signal hisseleri bir anda patladı. Yatırımcılar Musk'tan aldığı sinyalle ilk buldukları Signal'e bastılar paraları… Ve sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren bambaşka bir şirket, Signal Advance'in (SIGL) hisseleri bir anda katlandı. Gerçekten, kime niyet kime kısmet… O sırada 62 yaşındaki Dr. Chris M. Hymel her sabah olduğu gibi bilgisayarının başına geçmişti ve gözleri yerinden fırladı. Zira son beş yıldır yerinde sayan hisselerinin değeri hızla katlanıyordu. Öyle ki beş günde 65 katına çıktı. Düşünsenize, bir gece önce 'Secret'ı okuyan karısının "Chris, cicim bu kitap bir efsane, evrene mesajı gönderdim, milyonlar bize gelecek" dediğini ve kocasının da "Off hanım yaaa" diyerek gözlerini devirdiğini...

Eşeği önce buldu, sonra kaybetti

Gerçek hızla anlaşıldı, açıklamalar yapıldı ve adamcağızın bu beklenmedik kazancı, arttığı hızla azaldı. Yanlış anlaşılmasın, hala 17 katlık bir artış var ve şirket değeri 1 milyar doların üzerinde, ne kadar kalıcı, tartışılır... Allah sevdiği kuluna önce eşeğini kaybettirir, sonra buldururmuş derler. Burada tam tersi . Bilemiyorum bunu nasıl yorumlamalı? Tek bildiğim Chris'in pinti olduğu... Sitesine koyduğu açıklamada Signal App'in geliştiricilerini başarıları için kutlamış. Sen o çalışanların en az üç dileklerini yerine getirmekle mükellefsin doktor. Kuru kuru bir tebrikle geçiştiremezsin.

Ben buradan ne çıkardım derseniz, insanın şu hayatta aldığı en önemli karar ne işi, ne eşi, şirketine verdiği isimmiş meğer. Zira Signal olayı münferit değil. Geçen nisanda da görüntülü konuşma uygulaması Zoom sanarak, mobil cihazlar için parça üreten Zoom Technologies'in hisselerini aldı bazı cingöz yatırımcılar. Yanlışlıkla yatırım yapılan Çinli şirketin değeri bir anda yüzde 4.900 arttı. Temmuz ayında da Tesla'nın hissesi sanılan TSLA bir anda yüzde 300 değerlendi. TSLA adı altında işlem gören Tiziana Life Sciences, olay öncesinde zarar ediyormuş, ne sevinmiştir garipler.

Tombul parmak sendromu

E tabii bir de Amerikalıların 'fat finger' dedikleri bir durum var. Yani tombiş parmaklar yüzünden bir tuş yerine diğerine basmak gibi düşünün. Geçen eylülde bir borsacı, adına işlem yaptığı Çinli bir şirket sahibinin 5 milyon dolarlık hissesini yanlışlıkla satmış. Nasıl açıklayabilirsin ki? "Yani genetik bir durum, şimdi benim parmaklarım biraz kalınca, halama çekmiş..."

Geçen ağustosta da Citibank, Brigade Capital Management isimli bir yatırım fonuna yanlışlıkla 176 milyon dolar göndermiş. Şirket parayı geri vermeyi reddediyormuş, banka dava açmış. Asıl merak ettiğim bu hatayı yapan kişinin maaşından kesiliyor mudur zarar. 250 bin yıl öder artık.

O arada şunu hatırladım; 2009'da Türkiye'de Reysaş ortaklarından Rıfat Vardar internet üzerinden yanlışlıkla şirketteki tüm hisselerini satmıştı. Reysaş'ın sahibi Durmuş Döven "Ortağımız interneti iyi kullanamıyor. Yanlışlıkla bütün hisseleri sattı. Şimdi de yerine koymaya çalışıyor" demişti. Neyse ki 1.5 milyon lira zararla da olsa başarmıştı. Kısacası parmaklara dikkat; 5 yerine 50, 100 yerine 1.000 gitmesin. Gerçi başkasının tombul parmağı size fırsat da yaratabilir. Arada hesapları kontrol edin...

Talih tweet'i Chris'e kondu

Elon Musk, Türkiye, Yatırım, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Talih tweet'i Chris'e kondu - Son Dakika Magazin


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