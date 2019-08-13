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Talihsiz adam böyle can vermiş.

1 saat önce

Talihsiz adam böyle can vermiş.

Talihsiz adam böyle can vermiş... Trenin traktöre çarptığı o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Hatay'da yük treninin traktöre çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Sürücü traktörün üzerinde kaldı, oğlu atlayıp kaçarak kurtuldu
HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde yük treninin traktöre çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Yeşiltepe hemzemin geçidinde, 4 Ağustos Pazar günü meydana gelen kazada, trenin traktöre çarpma anı tren kamerasına yansıdı. Görüntülerinde, seyir halindeki trenin, traktöre yaklaşması üzerine, traktörde bulunan sürücü Sedat Kozak'ın traktörden inmeye hazırlandığı, oğlu Mehmet Kozak'ın ise olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Trenin hızla Kozak'ın üzerindeki traktöre çarpma anı görüntülere yansıyor.
Traktörün sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücünün oğlu ise ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:37 Kaynak: İHA
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