Talihsiz adam böyle can vermiş.
1 saat önce
Talihsiz adam böyle can vermiş.
Talihsiz adam böyle can vermiş... Trenin traktöre çarptığı o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:37 Kaynak: İHA
Hatay'da yük treninin traktöre çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Sürücü traktörün üzerinde kaldı, oğlu atlayıp kaçarak kurtuldu
HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde yük treninin traktöre çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Yeşiltepe hemzemin geçidinde, 4 Ağustos Pazar günü meydana gelen kazada, trenin traktöre çarpma anı tren kamerasına yansıdı. Görüntülerinde, seyir halindeki trenin, traktöre yaklaşması üzerine, traktörde bulunan sürücü Sedat Kozak'ın traktörden inmeye hazırlandığı, oğlu Mehmet Kozak'ın ise olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Trenin hızla Kozak'ın üzerindeki traktöre çarpma anı görüntülere yansıyor.
Traktörün sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücünün oğlu ise ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Duvara çarpan otomobil alev topuna döndü E-5 karayolunda 15 km kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu Göğsünün göründüğü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı 7 diploması var ama iş bulamıyor: Amacım cumhurbaşkanı olmaktı, şimdi işsizim