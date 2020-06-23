Talihsiz adam bu kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Talihsiz adam bu kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolda yürüyen talihsiz adam, devrilen helezonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolda yürüyen talihsiz adam, devrilen helezonun altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay ilçenin Fırat Mahallesi meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ramazan Ağırtaş idaresinde ki 15 PP 406 plakalı traktör, dönmeye çalışırken, römorka bağlı helezon devrildi. O anda caddede yürüyen 56 yaşındaki Ferit Kayışkıran devrilen helezonun altında kaldı.

Kazayı görenler talihsiz adamın yardımına koşarak, 112 Acil ekiplerine haber verildi. Yaralı ekiplerce Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen talihsiz adam kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Şanlıurfa, Siverek, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:27 Kaynak: İHA

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