Talihsiz adam çalınan otomobilini bulduğuna pişman oldu: Elim, ayağım titredi - Son Dakika
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Talihsiz adam çalınan otomobilini bulduğuna pişman oldu: Elim, ayağım titredi

05.06.2022 13:23
Talihsiz adam çalınan otomobilini bulduğuna pişman oldu: Elim, ayağım titredi

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan olayda gece yarısı çalınan bir otomobil, birkaç gün sonra parçalanmış halde bulundu. Otomobilin sahibi Mutlu Filiz "Bu halini görünce çok şaşırdım. Elim, ayağım titredi. Otomobili bulduğuma pişman oldum. Keşke böyle görmeseydim. Çok üzüldüm. Bu hale getireni Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Katlanır cam balkon işiyle uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Mutlu Filiz'in evinin bulunduğu sokağa park ettiği otomobili, gece yarısı çalındı. Sabah pazara gitmek için evden çıkınca durumu fark eden Filiz, hemen polisi aradı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi ancak otomobil bulunamadı.

"HER ŞEYİNİ SÖKMÜŞLER"

2 gün sonra çalınan otomobilin iskeleti, Gediz Mahallesi'nde bir sokak arasında bulundu, şasi numarasından çalınan otomobil olduğu belirlendi. Sokağa gelen Filiz, otomobilin son halini görünce şaşkına döndü. Motorundan elektrik aksamına, koltuklarından döşemesine kadar her parçası çalınan ve iskelet halinde kalan otomobilini görünce büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Filiz, "Otomobilimi 2 yıl önce satın aldım. Şimdi hurdaya göndermek zorunda kalacağım. Otomobili parçalamışlar. Motorundan şanzımanına, tavanından döşemesine kadar her şeyini sökmüşler.

"ELİM AYAĞIM TİTREDİ"

Bu halini görünce çok şaşırdım. Elim, ayağım titredi. Otomobili bulduğuma pişman oldum. Keşke böyle görmeseydim. Çok üzüldüm. Bu hale getireni Allah'a havale ediyorum" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Talihsiz adam çalınan otomobilini bulduğuna pişman oldu: Elim, ayağım titredi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talihsiz adam çalınan otomobilini bulduğuna pişman oldu: Elim, ayağım titredi - Son Dakika
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