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Talihsiz adam hayatını kaybetti

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın çatısında kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip düşen 64 yaşındaki kalp usta metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın çatısında kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip düşen 64 yaşındaki kalp usta metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; olay Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 3 katlı inşaatın çatısında çalışan kalıp ustası Mikail Özdemir (64), kalıp çaktığı sırada iddiaya göre kalıbın yerinden çıkması sonucu metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Ağır yaralanan talihsiz adamın yardımına çalışma arkadaşları koştu. Kanlar içerisinde yerde yatan Özdemir olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavinin ardında yoğun bakım ünitesine kaldırılan şahsın Mikail Özdemir hayata ancak bir kaç saat tutunabildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:29 Kaynak: İHA
Fatih Mahallesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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