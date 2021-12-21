Talihsiz adam kafasının üzerine düşmüş şekilde bulundu! Cesedi görenler telefona sarıldı - Son Dakika

Karasu ilçesi Limandere Mahallesi Fatih Sokak üzerinde yaşanan olayda pazar günü gece saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan Sezgin E. (56), dün saat 11.00 sıralarında evinin bahçesinde çeşme başında, başını duvara vurmuş halde bulundu.

YAŞAMINI YİTİRMİŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sezgin E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sezgin E.'nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Evli ve iki çocuk babası olan Sezgin E.'nin alkolün etkisiyle başını duvara vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma, olay ile ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Sezgin E. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.